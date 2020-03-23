2020-03-23T16:54:35+03:00
Звезды

"Господь послал испытания": у актрисы Натальи Селезневой серьезные проблемы со здоровьем

74-летняя звезда фильма "Операция «Ы» и другие приключения Шурика" не знает, вернется ли в театр
Ольга ЛИБГАРДТ
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У актрисы Натальи Селезневой серьезные проблемы со здоровьемУ актрисы Натальи Селезневой серьезные проблемы со здоровьемФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Успех к Наталье Селезневой пришел в 1965 году после выхода фильма Леонида Гайдая "Операция «Ы» и другие приключения Шурика". Актриса еще дважды снималась в комедиях легендарного режиссера - в фильмах "Иван Васильевич меняет профессию" и "Не может быть!". Кроме того, популярностью артистка во многом обязана телевизионному Кабачку "13 стульев", где она блистала в роли очаровательной пани Катарины. Однако последнее время в жизни звезды советского экрана наступил тяжелый период.

Наталья Селезнева пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем. Она пока не знает, вернется ли в театр. Ведь довольно продолжительное время 74-летняя артистка была вынуждена буквально жить в больничных стенах.

"Я перенесла три операции за последние годы. По три часа длилась каждая из них. Господь послал мне очень много испытаний. У меня началась сильная депрессия", - поведала женщина в эфире программы "Судьба человека".

Сейчас она мечтает только об одном - чтобы ее близкие были здоровы. "Про себя даже не думала. Но сейчас я себя вытащила из этого состояния. Я хочу, чтобы нога моя была полноценной и здоровой. Что будет дальше, я не знаю", - уточнила актриса.

Все это время Селезневу поддерживает супруг Владимир Андреев, который является ее защитой и опорой вот уже более 50 лет. "Наташа стойко перенесла всю эту историю. Запустила травму, думала, само пройдет. Пришлось делать операцию на бедре", - рассказал он.

Брак звезд кино считается идеальным. Будущие супруги познакомились на съемочной площадке. По словам актера, тогда в Селезневу были влюблены абсолютно все мужчины. Однако он не побоялся начать ухаживать за ней. Звезд кино не смутила разница в возрасте - муж старше актрисы на 15 лет. По словам Селезневой, она сразу почувствовала духовную связь с возлюбленным. С тех пор супруги не могут представить жизни друг без друга.

Кстати, Владимир является вегетерианцем, а Наталья обожает мясо. Мужчина предпочитает поспать подольше, а его знаменитая супруга, наоборот, является совой. "Очень важно, чтобы вы понимали и уважали друг друга. Ни разу мы не собирали чемоданы и не разбегались. За столько лет вы становитесь родными... Мой муж очень надежный человек, мне повезло", - делилась Селезнева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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