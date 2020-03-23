На Сахалине предотвратили вооруженное нападение студентов на техникум

На кадрах, которые распространили сотрудники ФСБ России можно увидеть двух бледных юношей рядом с мамами. Они же дети: одному 17 лет, другому 18. Студенты одного из профессиональных училищ Сахалинской области.

Планы юношей стали известны специальным службам после их общения на одном из игровых форумов в интернете. Неизвестные внушили им такое, что молодые люди искали рецепты взрывчатых веществ, детонаторы и патроны к обрезу.

Сотрудники ФСБ России успели предотвратить нападение и спасти дурные головы подростков от большой беды.

- В ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение, - перечислили в ФСБ России.

Сыщики после ряда экспертиз оружия, боеприпасов, документов и иных изъятых предметов примут дополнительные процессуальные решения, которые позволят выяснить мотивы латентных самоубийц.