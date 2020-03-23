2020-03-23T20:06:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за эпидемии коронавируса американцы устраивают онлайн-свадьбы

Многие молодожены решили не отменять торжеств и приглашают гостей следить за их праздником в прямом эфире [видео]
Мария БЕРК
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Свадьба американцев Кристи и Джефф состоялась в режиме карантина, гости через интернет наблюдали как жених и невеста обменялись кольцами.Свадьба американцев Кристи и Джефф состоялась в режиме карантина, гости через интернет наблюдали как жених и невеста обменялись кольцами.
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Тотальный карантин из-за эпидемии коронавируса стал серьезным испытанием для многих семей. Находясь взаперти на протяжении нескольких дней, а то и недель, люди в какой-то момент начинают понимать, что совсем не знают того человека, которому говорили «да» в ЗАГСе.

В Китае власти фиксируют небывалый всплеск разводов. А все потому, что будучи запертыми в четырех стенах пары начинают ругаться из-за пустяков и не находят ничего лучшего, как подать заявление о разводе. Еще одной из причин может быть длительное закрытие ЗАГСов из-за объявленного ранее карантина.

Но пока на Востоке разводятся, на Западе женятся. Свадьба американцев Кристи и Джефф из-за мировой пандемии коронавируса оказалась под угрозой. Точнее, пара вообще не хотела устраивать пышное гуляние. Они думали уехать в Исландию. Но эпидемия COVID-2019 расстроила их планы.

Ребята остались дома в Калифорнии и решили оформить свои отношения в мэрии. Но власти штата рекомендовали всем жителям оставаться у себя дома, пока эпидемическая ситуация не восстановится. Но отчаянных возлюбленных было уже не остановить. Они решили бракосочетание не отменять и свадьбу все-таки устроить. Правда, для этого решили выбрать максимально безопасный вариант в условиях пандемии. А именно - сыграть свадьбу онлайн.

Они отправили приглашение своим друзьям и знакомым виртуально поучаствовать в их торжестве: «Мы проведем свадебную церемонию сегодня дома. Пожалуйста, присоединитесь к нам».

Счастливые молодожены. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Счастливые молодожены.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Возможность устраивать видео-конференции с помощью различных программ и приложений помогла жениху и невесте «собрать» в прямом эфире близких и родных. Хотя поначалу возникли технические накладки и связь прерывалась.

Дома молодые люди повесила на стене гирлянду с разноцветными флажками, поставила кадки с домашними растениями. Невеста красовалась в нежном розовом платье, сжимая в руках маленький букетик цветов, сорванных возле дома, а жених - в черном смокинге. Оба были босиком. Ну а как еще ходить у себя дома?!

Церемонию вела подруга невесты. Трогательные клятвы, которыми обменялись молодожены, довели гостей даже через экран компьютеров и смартфонов до слез.

- Это была прекрасная альтернатива, - призналась невеста изданию Quartz.

После завершения церемонии новобрачные откупорили бутылку вина и устроили танцы. Все желающие могли присоединиться к ним по видеосвязи, не покидая своих квартир.

Улицы Нью- Йорка почти опустели после того, как большинство предприятий было приказано закрыть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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