Диану Гурцкую затравили в Сети за первую фотосессию без очков

41-летняя Диана Гурцкая, которая родилась незрячей, никогда не появляется на публике без темных очков. Даже в паспорте и во всех остальных документах у певицы фото в очках, из-за чего нередко возникают проблемы. Так, несколько лет назад звезда не смогла получить американскую визу: в консульстве США посчитали, что слепота - недостаточный повод использовать аксессуар, и потребовали от Гурцкой фото с открытыми глазами. Однако, Диана не пошла на эту уступку, и всей семье пришлось отказаться от новогодних каникул в Штатах.

- Это удивительный по своей неполиткорректности случай, - писал тогда послу США в России Майклу Макфолу муж Гурцкой, адвокат Петр Кучеренко. - Очки - это не дань моде и не каприз. Это жизнь моей супруги, полная испытаний. Степень нравственных страданий человека, которого унизили и указали на низший, по сравнению с условно здоровыми людьми статус, колоссальна.

Однако, теперь артистка решилась наконец избавиться от аксессуара для фотосессии в восточном стиле. На кадре, который опубликовал в Инстаграме брат Дианы Роберт Гурцкой, певица позирует с закрытыми глазами, распущенными волосами и с яркой помадой на губах. Это первая съемка Дианы Гурцкой без очков.

robertgurtskaya Диана Гурцкая впервые снялась без очков

Автором снимка, как рассказал брат звезды, является известный фотограф из Тбилиси.

- Как вам фото? - обратился к подписчикам Роберт.

Поклонники Гурцкой не заставили себя ждать: в комментариях певицу просто засыпали комплиментами. "Шамаханская царица", "Невероятно красиво и хрупко, Диана шикарна!", "Просто божественная", "Низкий поклон фотографу", - восхищаются пользователи Инстаграма.

Однако, среди них оказались и те, кто не поверил ни в достоверность снимка, ни в саму болезнь знаменитости.

- Да равзе вы не видите, что это не она? Скулы, губы - все другое!, - возмутились одни.

- Все давно понятно с ее слепотой, сплошной пиар и фейк. Лишь бы напомнить о себе лишний раз - как Заворотнюк! - подхватили другие.

- Сказали бы честно, что все она видит, просто глаза выглядят не лучшим образом, потому и ходит в очках. И все стало бы понятно, зачем врать? - набросились третьи.

Между тем, Диана Гурцкая не впервые сталкивается с недоверием людей и хамским желанием заглянуть под очки.

- Первое время слышать это было, конечно, неприятно. Но потом я поняла, что веду себя так, что люди сомневаются. Это нормально. У каждого человека свое мнение. Здесь в большей степени мой брат с мужем это как-то не выносят. Я к этому спокойно отношусь, - признавалась артистка в интервью.

Тем не менее, этот недуг никак не помешал личному счастью певицы. Вот уже 15 лет она замужем за юристом и бизнесменом Петром Кучеренко. Причем ему пришлось три года добиваться расположения звезды - Диана была уверена, что ни один мужчина не сможет долго жить с незрячей женой. В 2007-м у пары родился сын Костя - к счастью, мальчику болезнь матери не передалась по наследству.