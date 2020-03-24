Президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников: «Организация дистанционного обучения школьников требует системного взаимодействия»

Принципиально важно чтобы качество образовательного процесса при этом не пострадало. Для решения этой задачи властями и профессиональным сообществом принимаются разносторонние меры, при Министерстве Просвещения РФ создана рабочая группа по поддержке региональных систем образования. На состоявшемся недавно ее первом заседании Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что бесплатный доступ к электронным версиям учебников, входящих в Федеральный перечень, предоставит ГК «Просвещение». По словам президента Группы Михаила Кожевникова, национальный образовательный интегратор выступит в роли провайдера цифровых образовательных продуктов и сервисов. Он рассказал о том, как будет организована работа и оценил готовность системы образования к переходу на обучение в онлайн-режиме.

- Совершенно очевидно, что организация массового дистанционного обучения – технологически сложная задача. По Вашему мнению, отрасль обладает необходимыми для ее успешного решения механизмами и инфраструктурой?

Я убежден, что имеющиеся на сегодняшний день ресурсы позволяют это сделать. Цифровых центров обработки данных в стране достаточно. Конечно, определенные сложности могут возникнуть, но они разрешимы. Мы хорошо понимаем и видим по многократному росту трафика, что нагрузка на сети в определенный момент будет пиковой, но в целом система к этому готова.

- Цифровых образовательных продуктов на рынке тоже достаточно?

Рынок сложился, но качество некоторых ресурсов пока оставляет желать лучшего. Дело в том, что инструментарий, который может давать хороший измеряемый результат при дистанционной форме обучения, у отдельных участников рынка пока еще имеет фрагментарный характер. На этот вопрос и нашей компании, и Министерству просвещения как регулятору рынка предстоит в ближайшее время обратить особое внимание. Не исключено, что многие ресурсы и сервисы в сфере дополнительного образования могут эффективно комбинироваться. У самой же группы компаний «Просвещения» есть все необходимые цифровые ресурсы для онлайн-обучения в рамках основной школьной программы.

- Поэтому именно на вашу компанию сегодня возложена столь непростая задача?

Фактически, «Просвещение» является ключевым партнером государства в вопросе обеспечения школ учебными и методическими пособиями в рамках Федерального перечня. И в любых чрезвычайных ситуациях мы помогаем образовательным организациям решать их проблемы. Например, восполняем библиотечные фонды, утерянные в результате пожаров или наводнений. Безусловно, сегодня мы не можем оставаться в стороне от общих проблем, и действуя в русле социальной ответственности приняли решение предоставить на время экстренных каникул бесплатный доступ ко всем нашим электронным учебникам и сервисам. Мы убеждены, что школьники должны получить возможность эффективно обучаться дома и не терять время в процессе подготовки к годовым контрольным и экзаменам.

- А учителя сегодня готовы в массовом порядке перейти к ведению образовательного процесса в онлайн?

Не все готовы. Использованию новых инструментов учителей тоже надо учить. Мы знаем, как это делать, и будем этим заниматься. Но понимаем, что работа эта должна быть структурированной и продолжительной. В текущем же моменте, я убежден, педагоги справятся, поскольку и федеральные, и региональные институты развития образования будут оказывать всестороннюю методическую поддержку учителям. В этой работе будет задействована и наша «Академия «Просвещение», которая давно и серьезно занимается повышением квалификации педагогов.

- Потребуются ли для организации онлайн-обучения школьников дополнительные инвестиции?

Конечно, они необходимы, поскольку на первый план сейчас вышли вопросы технической поддержки, расширения линейки продуктов и масштабирования. Наша компания уже инвестирует в развитие системы дистанционного образования не меньше других участников рынка.

- Вы можете рассказать об алгоритме подключения пользователей к электронным образовательным ресурсам?

Эта работа выстраивается, в первую очередь, школами. Открыта горячая линия, на которую можно обратиться со всеми вопросами. Ссылки на цифровые ресурсы будут представлены на сайте Министерства просвещения, Росборнадзора, многих институтов развития образования и на портале компании «Просвещение» тоже.

- К чему бы Вы хотели призвать педагогов, родительское сообщество и учеников в сложившейся ситуации?

Для эффективной организации дистанционного обучения необходимо системное взаимодействие всех заинтересованных сторон. При этом все должны делать свое дело, а для школьников, я уверен, эта ситуация – повод стать более ответственными и самостоятельными. Компания «Просвещение», со своей стороны сделает все необходимое для того, чтобы качество образовательного процесса осталось на высоком уровне.