Тест особого реагирования: когда в России появятся экспресс-тесты на коронавирус и чем они отличаются от лабораторных

Когда нужно проверяться на COVID, сколько длится проверка в лаборатории, насколько эффективны экспресс-тесты? Каждый день слухи в сети множатся со скоростью света. Развеять некоторые из них «КП» помог генеральный директор Европейского медицинского центра (EMC) Андрей Яновский.

- Много ли людей сейчас спрашивают о возможности провериться на коронавирус?

Так как общий уровень тревожности сейчас достаточно высок, то к нам, конечно, обращаются наши клиенты, хотя бы даже за тем, чтобы получить успокоительный разговор. Естественно, бежать и просто так сдавать анализ на коронавирус не нужно. Врачи – они на то и профессионалы, что могут даже по предварительному разговору понять, действительно ли есть показания для того, чтобы пойти и сдать анализ на коронавирус. Признаки, напомню, это и повышенная температура, и сухой кашель, и сдавленность или затрудненность дыхания. В таком случае, конечно же, не надо терять времени.

А в основном, люди просто хотят понять, что у них есть сама возможность сдать анализ на коронавирусную инфекцию. Это возможно. И правительство Москвы четко прописало в документах, что клиники имеют право брать такой анализ, отвозить материал на исследование в аккредитованные ПЦР лаборатории, которые очень быстро, за сутки – двое, выдают результат. Тестирование может делать только та клиника, в которой есть ПЦР лаборатория III или IV класса, у нас такой нет, но мы знаем эти лаборатории, их несколько на рынке, и мы пользуемся их услугами.

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- Используются ли в лаборатории российские тесты или тесты иностранного производства?

- Я бы не стал их разделять, ведь это простая пробирка, в которой есть раствор определенного состава. И нет никакого отличия, из-за границы взят этот раствор, или у нас в стране сделан. Наши тут прекрасно работают, если мы говорим об анализах в ПЦР- лаборатории. Если же говорить об экспресс-тестах на коронавирус, то на сегодняшний день их в российском пространстве пока нет. Я знаю, что эти тесты проходят специальное сертифицирование в Росздравнадзоре и в ближайшее время будут на рынке.

- Насколько быстрые экспресс-тесты и, главное, насколько точные?

- Разные производители заявляют, что результат будет готов в промежутке времени от 10 минут до 1 часа. Происходит это таким образом, что раствор, в который погружается проба, окрашивается определенным цветом, если есть достаточное количество подозрений на то, что человек является носителем коронавируса в активной фазе. Я думаю, что получив положительный результат экспресс-тестом, необходимо будет изолироваться и обязательно сдавать более предметный ПЦР-тест.

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- Все-таки, насколько экспресс-тесты точны? Ведь и ПЦР-тесты по разным данным не всегда гарантируют стопроцентный результат с первого раза в случае коронавируса?

- До тех пор, пока экспресс-тесты не будут представлены на рынке и не будут широко использоваться, не очень профессионально говорить о том, хорошо ли они работают или не очень хорошо. Начнем использовать и поймем. Я думаю, что любая возможность дополнительной диагностики – это хорошо.

- А что за тесты уже сейчас продают в интернете? Они, получается, не сертифицированые?

- По официальной информации сертифицированных экспресс-тестов в продаже быть не может, а что и кто привозит в чемоданах из-за границы и продает с рук, узнать невозможно. Ну и потом, вот купите вы их, сделаете - а кто будет анализировать результат? Если у вас есть весомые основания полагать, что вы можете быть заражены коронавирусом, обращайтесь к профессионалам, которые четко снимут все показатели! Сдавайте доступный на сегодня серьезный лабораторный тест.

- Есть ли новые данные по эффективным препаратам по лечению коронавирусной инфекции?

- Кроме заявленного китайскими специалистами японского препарата («Фавипиравир», - прим. Ред), не доступного нам на данный момент, таких данных нет. Как правило, коронавирусная инфекция COVID 19 протекает в легкой форме. 80% выздоравливают без какого-либо лечения. Тем не менее есть риски для пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями. Поэтому сейчас стоит заниматься скорее профилактикой. Так что – следим за собой, выполняем меры гигиены и соблюдаем дистанцию друг от друга.