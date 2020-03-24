Нехорошие квартиры: Как риэлторы сбывают квадратные метры с криминальной историей

Убийства, суицид, сатанинские обряды - такие события таят в своем прошлом некоторые квартиры. А ведь многие покупатели верят, что негативная энергетика войдет в их жизнь, и предпочитают избегать такой недвижимости.

- Риэлтор никогда первым не скажет, что в квартире умер человек, - рассказывает «КП» специалист по недвижимости Наталья Лучинская. - Даже если это старушка, которая умерла своей смертью. Это сразу минус к стоимости и плюс к сомнениям покупателя. Но если спросите прямо - есть шанс услышать правду. Некоторые покупатели предпочитают перед покупкой поговорить с соседями, и те все расскажут.

Новый владелец никогда не догадается о кровавой драме, которая разыгралась в квартире. Клининговая компания отдраит до блеска. Тошнотворный запах (иногда тела несколько дней лежат за закрытыми дверями) убьет обработка (2000 - 6000 руб. - однокомнатная квартира). Обои и линолеум можно поменять или просто снять и соврать, что все так и было.

- На такое жилье не делают скидок, иначе это может насторожить. В моей практике была пара случаев, когда пришлось продавать квартиру после убийства. В Подмосковье мужик из ревности зарезал жену и несколько дней, не просыхая, пил у ее тела. Потом вышел в подъезд с кровавым ножом - соседи в полицию. В Бибиреве лет 12 назад компания готов (тогда субкультура еще была популярна) сняла квартиру. Уж не знаю, что за обряд с психотропными таблетками они проводили, но кончилось все передозировкой.

В обоих случаях, как говорит Наталья, квартиры продались без проблем. Новым владельцам о ЧП не рассказывали.

Нехорошими риэлторы именуют не только квартиры с криминальным следом. Плюшкин или безумная кошатница по соседству, вереница сомнительных перепродаж в прошлом и даже случаи полтергейста - все это настораживает и вынуждает делать скидки.

- На недвижимость с существенным дисконтом всегда находятся желающие, готовые исправить или терпеть недостатки. Скидка обычно составляет не менее 10 - 15%, а бывает и до 50 - 60%. В ряде случаев покупку рассматривают как инвестицию - жилье можно сдавать. Арендаторы не столь привередливы и спокойно снимают жилье в «нехороших квартирах», исправляя со временем их «карму», - рассказала «Комсомолке» кандидат экономических наук, доцент Финуниверситета при Правительстве РФ Юлия Грызенкова.

Эксперт вспомнила прецедент в подмосковном поселке Матвейково. Несколько наследников умерли друг за другом, а один пропал без вести. Старый дом простоял бесхозным несколько лет. Проблема была не только в истории, но и в запутанности документов. Участок достался покупателю в 2,5 раза дешевле, чем средняя стоимость земли в поселке, итоговая экономия превысила около трех миллионов. Сейчас в доме живут рабочие, которые трудятся на окрестных стройках хозяина дома. Специалист не исключает, что позже особняк можно реконструировать и с выгодой продать, ведь теперь все документы в норме.

НА ЗАМЕТКУ

Как узнать прошлое недвижимости

1. Поговорите с соседями.

2. Загуглите адрес (поищите в поисковых системах интернета). Очень редко, но в сети встречаются судебные приговоры, в которых фигурируют номер дома и квартиры.

3. У полиции или следователей нет такой услуги. Но вы можете по своей инициативе подружиться с участковым и поинтересоваться.

4. Как вариант, обратиться в управляющую компанию. Вдруг повезет встретить разговорчивого сотрудника ЖЭКа.

5. Нанять частного детектива. Большинство - выходцы из силовых структур, и у них остались по старой дружбе доступы к базам.

6. Закажите выписку из ЕГРН - Единый госреестр недвижимости (340 руб.). В ней указаны все собственники и история продаж. Услугу можно получить в МФЦ и у частников в интернете.

РИЭЛТОРСКИЕ БАЙКИ

«Одинокие женщины выходят замуж»

«Комсомолка» попросила столичных риэлторов вспомнить мистические истории из практики.

Рассказывает Элина АБРОСИМОВА:

- Клиент поручила сдать в аренду квартиру - однушку в районе Арбата. Хозяйка предупредила, что каждая одинокая дама, которая заселяется, менее чем за год выходит замуж. Так мы и презентовали эту квартиру. И легенда действительно сбывалась.

Следующая история случилась на улице Гагарина.

- Когда-то была коммуналка. Ее продали. Новые хозяева принялись делать ремонт - сняли обои. В одной из комнат нашли детскую шкалу роста, а рядом подписи - фамилия их семьи. Оказалось, что здесь вырос дедушка одного из новых владельцев.

Риэлтор Дмитрий ЗАСЛАВСКИЙ:

Одинокая женщина долго донимала шумом соседей снизу. Они и поведали Дмитрию эту историю. Дама вечно что-то роняла, ходила по ночам на каблуках, в любое время суток могла начать прыгать через скакалку. В квартиру никого не пускала. Потом она умерла и квартиру продали другой женщине.

- Каково же было удивление соседей, когда вскоре эта соседка тоже стала шуметь. Ее попросили быть потише, а она рассказала, что после переезда вдруг захотелось заниматься с гантельками и скакалкой. А через несколько месяцев она уже ходила по ночам на каблуках.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Обязан ли владелец сообщать покупателю о преступлении на жилплощади?

- В России нет закона, обязывающего продавца делать это. Чьи права он бы защищал? Разве что суеверных. Россия - светское государство, поэтому никакие сатанинские обряды на помещение с точки зрения закона влияния не оказывают, - объясняет адвокат Станислав Дроботов. - Если купите квартиру, а потом узнаете, что здесь совершили преступление, вы не сможете вернуть деньги даже через суд. Основания для расторжения - только если собственник недееспособен (лечится у психиатра. - Ред.) или жилье вынудили продать под угрозой силы.

Неудобства может доставить ситуация, когда вы купите квартиру, а к вам придут производить следственные действия. Например, в бывших притонах оставляют закладки или потребуется провести следственный эксперимент. Отказаться пускать оперативников и следователей вы не вправе. Но у них должно быть решение суда на обыск.