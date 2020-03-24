Бизнес в ожидании: будет ли альтернатива экологическому сбору?

31 марта премьер-министр должен был утвердить Концепцию реформы расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП) об организации сбора и переработки товаров и упаковки, разработанную Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Тем самым власти пытаются перезапустить рынок, не сумевший, по словам Минприроды, развиться за минувшие пять лет в полную силу. Однако 23 марта министерство обратилось в Кабмин с просьбой отложить принятие документа в связи с пандемией и экономической ситуацией в стране на конец 2021 года.

Будем надеяться, что это к лучшему. Проблема в том, что в нынешней редакции реформа - история исключительно про сбор денег, не имеющая плана по развитию утилизации и защите экологии. К такому выводу пришло руководство ассоциаций, исполняющих РОП на коллективной основе от имени своих членов, и профильной комиссии Общественного совета при Минприроды, которые 18 марта приняли участие в круглом столе «Комсомольской правды». Представитель Минприроды в ходе диалога пообещал привлечь представителей ассоциаций к участию в рабочей группе, создаваемой на площадке аппарата правительства по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, для обсуждения нового варианта документа.

С 2021 ГОДА НОРМАТИВ 100 ПРОЦЕНТОВ

В развитых странах производители и импортеры сбором и переработкой упаковки и отслуживших свой век товаров занимаются многие десятилетия. Успехи налицо. Например, купили телевизор? И упаковка, и пенопласт, и сам телевизор (когда будет уже не нужен владельцу) не окажутся на свалке, а будут собраны и переработаны специальными компаниями. Так происходит с подавляющей частью сухого мусора, который образуется в частном секторе, что весьма благотворно отражается на состоянии экологии.

У России нет столько времени на раскачку - экологические проблемы нужно решать уже сейчас. Поэтому реформу пытаются провести ускоренными темпами. В 2014 году в законодательство были включены положения, которые должны были запустить систему, которая по примеру Европы названа расширенной ответственностью производителей. В России бизнес получил четыре варианта исполнения обязательств: самостоятельно утилизировать товары и упаковку, заключить для этих же целей прямой договор с переработчиком, дать поручение ассоциации, оплатить экологический сбор или выбрать комбинированный вариант.

Однако, по мнению властей, мусорная реформа провалилась. В подавляющем большинстве секторов экономики утилизируется не больше 10% упаковки и товаров, размер экосбора - около 3 млрд руб. в год, тогда как население за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) платит более 180 млрд руб. в год. Президент России Владимир Путин дал поручение правительству «докрутить» отраслевое законодательство.

«В некоторых отраслях, например у шинников, мы видим ответственное отношение. Есть ассоциация, и бизнес прозрачно утилизирует свой товар. Многие другие делают вид, что утилизируют. Система отчетности в виде деклараций объективно не работает», - пояснила курирующая реформу отрасли вице-премьер Виктория Абрамченко.

Но теперь, похоже, власти кинулись в другую крайность.

«Из четырех сейчас возможных способов утилизации предлагается оставить два - на собственных мощностях (при их наличии) и через уплату эко-сбора, - сообщил участникам круглого стола директор департамента гос-политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления Минприроды РФ Андрей Петрищев. - С 2021 года норматив утилизации упаковки планируется установить в размере 100%. Для прочих групп товаров нормативы утилизации планируется повысить до 100% с 2022 по 2024 год…»

В ЗАКОНЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ

По силам ли одному, пусть даже крупному, производителю собрать и утилизировать упаковку и товары?

Конечно же, нет. Именно поэтому предприятия объединяются в ассоциации и на собственные деньги организовывают сбор и переработку. Ассоциации компаний-производителей добились определенных успехов. Но, судя по последней редакции концепции мусорной реформы, именно ассоциациям совсем скоро не останется места на рынке.

«100-процентная утилизация шин неосуществима в принципе, - отметил исполнительный директор ассоциации «ЭкоШинСоюз» Сергей Подойников. - Даже ведущие страны Европы утилизируют до 80 - 90% шин. И это нормально! Один человек сделал себе лебедя из старой покрышки, другой - качельку на дерево. Поэтому, когда говорят о 100-процентной утилизации покрышек до 2024 года, это вызывает недоумение».

Сергей Подойников - глава «ЭкоШинСоюза»Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Шинной отрасли запрещают любые способы исполнить свою ответственность, кроме как заплатить государству экосбор, - предполагает Сергей Подойников.

Причем уплата экосбора становится единственной возможностью выполнить РОП для большинства отраслей утилизации. Соответственно это превращается в фискальный механизм без какого-либо вовлечения бизнеса в процесс становления и развития отрасли утилизации. Хотя именно бизнес является главной движущей силой развития сегмента утилизации: поскольку у бизнеса нет возможности ошибаться за свои деньги, ему нужно выстроить наиболее рациональную модель, минимизирующую нагрузку на конечного потребителя, максимизирующую объемы утилизации.

УТИЛИЗАЦИЯ ВСЕГО НА СВЕТЕ

Похожая картина складывается и в других отраслях сбора и переработки мусора.

Возьмем электронику. Ассоциация «СКО Электроника - утилизация» создала сеть из 14 операторов, которые переработали более 20 тыс. тонн компьютеров и бытовой техники. Охват - все федеральные округа, за исключением Северо-Кавказского. Запущена программа по бесплатному приему от населения гаджетов, компьютеров и бытовой техники. Для его переработки требуется очень много действий», - пояснил директор ассоциации «СКО Электроника - утилизация» Владислав Бондарев.

Владислав Бондарев - директор ассоциации «СКО Электроника - утилизация»Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Следовательно, электронщикам тоже придется похоронить собственную систему переработки и платить экосбор. Задачу по утилизации всего на свете возложат на созданную в 2019 году компанию «Российский экологический оператор», которая выступит распорядителем экосбора. По сути дела, в стране вводят новый оборотный мусорный налог на производителя, однако бизнес не видит причин, почему РЭО справится с задачей переработки мусора успешнее, чем они сами в настоящее время. Сейчас и так все могут работать с РЭО, но ажиотажной подачи заявок не видно. Так зачем неоправданная монополизация рынка?

«Концепция реформы заточена на обращение с твердыми коммунальными отходами. Но много ли вы видели электроники и бытовой техники в мусорных баках? Это значит, что утилизировать электронику перестанут, - уверен Владислав Бондарев. - Переработке мусора в каждой отрасли экономики требуется индивидуальное регулирование».

«РАЗРУШИМ ЗАЧАТКИ ОТРАСЛИ»

В целом по России успехи в переработке мусора достаточно скромные. Как вы уже поняли, в стране не так много отраслей, где переработчики отходов могут похвастаться успехом.

Но справедливости ради нужно сказать, что государство само в этом виновато.

Например, нормативные документы в отношении корректной идентификации упаковки как объекта регулирования приняли только в середине 2018 года. Да и то не все.

«Есть ряд смельчаков, которых это не останавливало - они и раньше на свой страх риск занимались сбором и утилизацией упаковки. Хотя подзаконные акты могли трактоваться как угодно. Причем акт утилизации формально до сих пор не утвержден, - отмечает исполнительный директор ассоциации «РусПЭК» Любовь Меланевская.

Любовь Меланевская - директор ассоциации «РусПЭК»Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Сейчас в «РусПЭК» входят 20 крупнейших производителей потребительских товаров и упаковки, которые вот уже несколько лет исполняют РОП в рамках прямых договоров с операторами по обращению с отходами. Благодаря развившимся партнерским отношениям к процессу сбора, сортировки, транспортировки и утилизации отходов упаковки были привлечены около 300 компаний-заготовителей, сборщиков, сортировщиков, переработчиков и других партнеров в более чем 60 регионах страны. Установлено около 17 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора, запущены пилотные проекты с фандоматами, экомобили и многое другое. В целом прямые инвестиции в отрасль переработки составили около 1,5 млрд рублей. С 2016 года переработано около 700 тыс. тонн упаковки.

«В 2019 году доля переработки отдельных видов упаковки составила 7 - 8% от общего объема данного вида упаковки, выпущенной на рынок. Нам могут сказать, что это копейки, - делится подсчетами Любовь Меланевская. - Но давайте посмотрим параметры национального проекта «Экология». В рамках дорожной карты в 2019 году планировалось переработать 7% ТКО, при этом неизвестно, сколько в этих 7% упаковки. Но если представить, что это только упаковка, то получается, некоторые ответственные члены ассоциации «РусПЭК» достигли в прошлом году показателя проекта «Экология». Мы считаем, что это успех!» Успех вдохновил членов «РусПЭКа» на создание ассоциации «РусПРО», которая в соответствии с наилучшей практикой создана для исполнения РОП по упаковке, объединяя усилия своих членов, но вот суждено ли «РусПРО» реализовать свои планы по сбору и переработке отходов?

Сейчас отрасль в подвешенном состоянии. В 2020 году члены «РусПЭК», производители товаров в упаковке, планировали инвестировать в развитие отрасли около 500 млн рублей в 17 регионах, но пока эти инвестиции заморожены.

Участники встречи обратились к представителю Минприроды РФ с предложением подключить их к дальнейшему обсуждению реформы.

«Я поддерживаю коллег, что эта редакция концепции просто дискредитирует основную цель РОП, которая призывает производителя стараться повлиять на качество, делая товар более пригодным для утилизации. И дать ему самостоятельно выбрать вариант, который для него приемлем, - резюмирует председатель комиссии по нормотворчеству Общественного совета при Минприроды РФ Елена Есина. - Если мы сейчас жестко навяжем оплату экологического сбора, то встает вопрос: зачем производителю заниматься сбором и переработкой отходов? У него возникают двойные расходы. Тем самым мы разрушим те зачатки отрасли, которые в разных секторах начали формироваться».

Андрей Петрищев из Минприроды предложил участникам круглого стола принять участие в дальнейшем обсуждении концепции реформы РОП.

Предложения представителей ассоциаций.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ОФИЦИАЛЬНО

Минпромторг против безальтернативного навязывания экосбора

«При реформировании системы РОП необходимо сохранить механизм, обеспечивающий рентабельность производственного процесса по переработке отходов, - сообщили в пресс-службе Минпромторга. - Отсутствие альтернативной возможности выполнения расширенной ответственности производителей, кроме как уплата экологического сбора, может оказать негативное воздействие на деятельность предприятий - утилизаторов отдельных групп товаров и упаковки».

По информации министерства, полученной от союзов и ассоциаций производителей товаров, упаковки и переработчиков отходов, самостоятельное исполнение нормативов утилизации благодаря активной работе напрямую с операторами по обращению с ТКО в течение последних нескольких лет доказало свою эффективность как один из способов выполнения расширенной ответственности производителей.

«При этом Минпромторг РФ неоднократно подчеркивал, что самостоятельная реализация производителем РОП должна обеспечиваться качественным администрированием, исключающим использование липовых справок в подтверждение факта утилизации товара, - уточняют в министерстве. - По сведениям производителей тары и упаковки, в случае возложения обязанности исполнения РОП непосредственными производителями упаковки себестоимость единицы стеклянной бутылки, используемой в качестве упаковки, увеличится на 30%, стоимость тары и упаковки из алюминия - от 2% до 3,5%».

В связи с этим Минпромторг России выступает за планомерное, прогнозируемое на длительный период (не менее 10 лет) и экономически обоснованное изменение условий выполнения РОП, увеличение любых показателей по обязательной утилизации отходов от использования товаров и упаковки.

Переработка шин за три года.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВОПРОС - РЕБРОМ

Что будет с ценами?

По официальным данным, в случае утверждения Концепции реформы расширенной ответственности производителей и импортеров в нынешнем виде расходы населения сократятся. Андрей Петрищев из Минприроды РФ считает, что жильцы домов будут платить только за смешанные отходы, которые они не смогли или не пожелали отсортировать, а сбор и утилизация отсортированных отходов будет производиться за счет средств экосбора.

«Ожидаем снижение платы граждан», - говорил на круглом столе «КП» Андрей Петрищев.

Однако ситуация не столь однозначная. В начале марта руководители отраслевых ассоциаций, объединяющих крупнейших производителей потребительских товаров, электроники и упаковки для них и автомобильных шин, обратились к вице-премьеру Виктории Абрамченко с письмом, где сообщили, что фактическая замена механизма самостоятельной утилизации товаров и упаковки экологическим сбором приведет к росту цен на отдельные товары до 22%. Ведь размер экосбора вырастет многократно - до 100%.

«Самый простой холодильник стоимостью 18 тыс. руб. может подорожать минимум на 2,2 тыс. за счет экосбора. Производитель вынужден будет просто включить его в цену товара», - уточнил директор «СКО Электроника - утилизация» Владислав Бондарев.