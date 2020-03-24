2020-03-24T02:30:52+03:00
Звезды

«Такой карантин мне по душе»: Молодая жена Петросяна показала, чем занимается во время самоизоляции

Супруги вернулись из Дубаев и на две недели засели дома
Ирина СУХАНОВА
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Татьяна Брухунова вернулась их Дубаев и отбывает двухнедельный карантин. Фото: Инстаграм.Татьяна Брухунова вернулась их Дубаев и отбывает двухнедельный карантин. Фото: Инстаграм.
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Еще во время отпуска в Арабских Эмиратах молодая супруга Евгения Петросяна попросила поклонников не тревожить ее новостями о коронавирусе. И легкомысленно отмахивалась от предупреждений о том, что ей придется пройти карантин. Теперь, вернувшись из Дубаи, 31-летняя Татьяна Брухунова соблюдает режим самоизоляции и вместе с мужем будет две недели оставаться дома. Хотя для Евгения Вагановича карантин может продлиться гораздо дольше: распоряжением московского правительства столичные пенсионеры переведены на домашнее положение, и людям старше 65 лет не рекомендуется выходить из дома. 74-летний Петросян как раз входит в группу риска, и ему стоит поберечь свое здоровье.

В Инстаграме Татьяна показала, чем она развлекается во время карантина. Брухунова опубликовала снимок: на столике у нее лежат модный глянцевый журнал и книга «Непонятное искусство. От Моне до Бэнкси» Уилла Гомперца, которую она читает сейчас.

- Такой карантин мне по душе, - написала супруга Петросяна.

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Такой карантин мне по душе #ОборонаОтКороны
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Кроме того, Татьяна утешается сладеньким: настроение ей поднимает вазочка с конфетами и целый набор шоколада ручной работы, присланный в подарок. Брухунова не скрывает, что она неравнодушна к сладкому. И, судя по количеству десертов, которые она показывает в Инстаграме, конфеты и выпечка в ее доме не переводятся. Поклонникам остается только удивляться, как ей удается не поправляться, и как Евгений Ваганович при таком изобилии еще не заработал диабет. Впрочем, во время пандемии коронавируса врачи советуют плотно питаться, чтобы укрепить иммунитет. Возможно, Татьяна считает, что сладости помогут ей справиться с тяготами карантина и поднимут настроение.

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Дорогие подписчики!Все, кто нагнетает панику по теме коронавируса и истерит под моими фотографиями будут заблокированы! Я не хочу читать бредни!
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А повод расстроиться у Брухуновой появился и без коронавируса. Одно из Интернет-изданий написало, что Татьяна родила Петросяну сына. Заметку вскоре удалили, но новость уже успела расползтись по Интернету. Сообщение о том, что Евгений Ваганович в 74 года стал отцом, взорвало информационное пространство как бомба. Теперь Татьяне приходится отвечать на назойливые звонки, принимать поздравления и выслушивать вопросы о том, сколько детишек им с Евгением Вагановичем родила суррогатная мать – двойню или тройню?

- Пятерню! – в сердцах написала Брухунова в комментариях в Инстаграме. А потом опубликовала сердитый пост – обращение к фолловерам: «Люди! Что с вами? Успокойтесь!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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