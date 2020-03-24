Почта России начала отправку посылок по номеру телефона

Почта России запустила новый удобный сервис: отправлять посылку теперь можно по номеру телефона. Эта функция доступна для всех, кто скачал на смартфон мобильное приложение Почты России. Указывать полный почтовый адрес человека и его фамилию с именнем-отчеством теперь необязательно. Чтобы отправить посылку, достаточно указать номер телефона человека, которому она предназначается, или выбрать его имя из телефонной книги.

Сервис автоматически заполнит все данные при условии, что получатель уже зарегистрировал свой адрес в мобильном приложении Почта России и включил функцию приема посланий по номеру телефона. При этом отправитель увидит только город доставки и почтовый индекс. ФИО получателя и его адрес сервис сохранит в тайне. Это обеспечивает конфиденциальность информации и гарантирует, что ваши персональные данные будут в полной безопасности.

Каждый день новый сервис подключают тысячи пользователей мобильного приложения Почта России. Инновационная функция экономит время клиентов и позволяет отправлять посылки с максимальным комфортом. Это особенно важно сейчас, во время пандемии коронавируса, когда число контактов и личных визитов в офис необходимо свести к минимуму. Мобильное приложение Почты России позволяет клиентам пользоваться услугами почтовой связи дистанционно, без присутствия в офисе. Для этого достаточно выбрать нужную функцию в приложении, а забрать посылку у клиента и доставить ее на почту поможет курьер.

Почта России не отстает от общемировых тенденций и активно наращивает долю онлайн-услуг. Сергей Бобылев/ТАСС

Почта России запускает такой сервис для клиентов первым из всех логистических операторов в нашей стране.

- Сервис уже стал популярен среди пользователей мобильного приложения Почты России и сделал отправку посылок максимально удобной и доступной, - комментирует заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России» Алексей Скатин. - Миллионы россиян смогли оценить работу приложения, функционал которого позволяет отследить отправление, найти ближайший пункт выдачи заказа на интерактивной карте, вызвать курьера, оформить и оплатить посылку, получать юридически значимые электронные заказные письма, общаться в онлайн чате.

С каждым днем число жителей нашей страны, пользующихся онлайн-сервисами продаж, растет: доля тех, кто хотя бы раз сделал покупку через смартфон, за последние годы увеличилась с 2 до 32%. Почта России не отстает от общемировых тенденций и активно наращивает долю онлайн-услуг.