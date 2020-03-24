Болит голова и портится осанка? Виноват неправильный прикус

Дефекты прикуса влияют на здоровье зубов вполне очевидно — они слишком быстро истираются, десны часто болят и кровоточат. Но есть и не столь явные признаки, которые сложно связать с неправильным прикусом. Марина Колесниченко, стоматолог, главный врач одной из столичных стоматологических клиник, объясняет, как неправильный прикус отрицательно влияет и на состояние здоровья в целом

В зоне риска подростки и люди после 40 лет

- Считается, что неправильный прикус может начать проявляться только в детском или подростковом возрасте. При этом многим кажется, что уж взрослые-то точно застрахованы от дефектов прикуса: как говорится, что выросло, то выросло. Так ли это?

- Проблемы с прикусом могут быть врожденными и приобретенными. Врожденные, действительно, впервые проявляют себя в детском или подростковом возрасте. Однако жизнь вполне способна преподнести неприятный сюрприз и ближе к сорока одарить человека ухудшением прикуса. Во-первых, с течением лет зубы неизбежно стираются, когда мы едим и говорим. Высота зубов меняется, а, следовательно, изменяется и нижняя треть лица. Во-вторых, с возрастом человек может лишиться одного или нескольких зубов, но отказаться от восстановления зубов имплантами или протезами. А природа пустоты не терпит. И чтобы не потерять основную функцию зубов — жевание — соседи потерянного зуба начинают смещаться в сторону пустоты, чтобы восстановить сплоченные ряды. К пустому месту наклоняются соседние зубы (этот процесс называется инклинация), зуб сверху или снизу над потерянным выдвигается в сторону отсутствующего собрата. Таким образом, оставшиеся зубы стремятся сомкнуться и заполнить лакуну в зубному ряду.

В результате, даже если у человека долгие годы был нормальный прикус, при потере зубов (или вторичной адентии, как говорят стоматологи) происходит нарушение прикуса. Вот почему так важно своевременно восстанавливать утерянные зубы с помощью имплантов или протезов - это не просто возвращение эстетики и жевательной функции, но и страховка от возникновения дефектов прикуса в зрелом возрасте.

Боль в шее и нервозность из-за кривого зуба

- Почему прикус влияет на состояние здоровья?

Наша зубочелюстная система - это, по сути, паззл, и в принципе, весь наш организм состоит из таких паззлов, где все взаимосвязано. Прикус напрямую соединен с височно-нижнечелюстным суставом и через него взаимодействует с основанием черепа и позвоночником. При смещении височно-нижнечелюстного сустава происходит разбалансировка сначала шейного, а потом и всех остальных отделов позвоночника.

В результате у человека ухудшается осанка, начинаются проблемы в шейном и плечевом отделах позвоночника, затем эти проблемы распространяются в нижние отделы. Все это может повлечь за собой различные проблемы, связанные с ухудшением состояния позвоночника: подъемы давления из-за ущемления нервов, сердечные боли, проблемы со сном, шум в ушах, нервозность, тревожность и т.д. Как ни странно, ко всем этим неприятностям может привести не вылеченный дефект прикуса.

На первый взгляд кажется, что все это маловероятно, однако мы можем увидеть подобное проявление дефектов прикуса на примере звезд. Конечно, неправильный прикус не помешал известному британскому актеру Дэвиду Теннанту покорить театральные подмостки и сняться во множестве популярных сериалов. Но с годами становится все более заметен не только дефект прикуса - у актера сильно выступает вперед нижняя челюсть - но и проблемы с осанкой: его голова все больше наклоняется вперед, а сутулость увеличивается.

КСТАТИ

Современные методики коррекции прикуса

Комплексный подход является современным трендом в стоматологии: если раньше ортодонт выравнивал прикус и на этом отпускал пациента с миром и проблемами с позвоночником или давлением, то теперь все изменилось. Довольно быстро врачи заметили, что если не исправлять осанку, то нередко возникал возврат к проблемам с прикусом - зубы сдвигались в исходное положение или перемещались в неправильную позицию. Это было связано с тем, что нагрузка все равно распределялась неравномерно. Сейчас врачи проводят балансировку всего организма: корректируют и прикус, и осанку.

1. Остеопат в помощь позвоночнику

В современных стоматологических и многопрофильных клиниках, которые занимаются исправлением прикуса, ортодонты работают совместно с остеопатами. И пока зубной врач исправляет прикус, остеопат проводит корректирующие процедуры для того, чтобы помимо челюсти поставить на место все отделы позвоночника.

Лечение современными ортодонтическими системами и при участии остеопата занимает около 1,5 лет. Даже если за исправлением прикуса обращается возрастной пациент, уже страдающий от болей в суставах (например, из-за этого он не может нормально открыть рот, т.к. поражен височно-нижнечелюстной сустав), то при комплексном лечении удается решить все его проблемы.

2. Микрочип учит челюсть закрываться правильно

Также стоматологи используют специальные аппараты для коррекции работы челюстных мышц. Важно не просто поставить на место челюсть и зубы, но и переучить мышцы правильно открывать и закрывать челюсть, в нужной траектории, чтобы они не уводили ее в прежнее положение. Для этого на мышцы ставятся микродатчики, которые подают электрические импульсы - сначала для полного расслабления мышц, а потом - для приучения их к новому положению челюстей.

Такой подход позволяет также исправить дефекты внешности: например, асимметрию лица из-за того, что человек на правой стороне жевал активнее, и от этого мышца справа гипертрофирована, а слева - наоборот, атрофирована.