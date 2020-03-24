В России предложили «обнулить» НДС для всех предприятий, задействованных в обращении с отходами

Закон, исключающий региональных операторов из числа плательщиков НДС уже был принят в прошлом году. Однако его оказалось не достаточно для существенного улучшения ситуации на рынке операторов ТКО. По факту произошло снижение только в части расходов, лежащих на плечах самих региональных операторов.

Тем временем расходы подрядных организаций — перевозчиков, сортировочных баз или полигонов остались прежними, так как подрядчики не были выведены из-под налогообложения. А расходы в результате применения закона снизились не существенно – всего на 3-4%. Более того, фактические налоговые отчисления региональных операторов даже выросли, так как у них возникла необходимость «восстановления» НДС, принятого к зачету в прошлых периодах.

Юридические лица, которые являются потребителями услуг региональных операторов также не получили выгоды от нового закона — теперь они не могут принимать к возмещению налоги, которые уже уплачены при обращении с ТКО.

При этом на новую систему налогообложения перешли не все операторы, а только 51 регион из 85. Самые крупные регионы пока применяют старую систему НДС,

Вернуться к вопросу об «обнулении» НДС для всех предприятий в цепочке обращения с коммунальными отходами предложил ППК. Для региональных операторов необходимо установить нулевую ставку НДС, это позволит не только снизить тарифы почти на 20%, но и значительно упростить администрирование.

Эта мера может стать эффективной поддержкой региональных операторов ТКО. Особенно актуально это придется сейчас, когда собираемость платежей ожидаемо снизится на фоне эпидемии коронавируса в стране. Многим операторам будет сложно справиться со снижением платежей без дополнительной государственной поддержки, а риски мусорного коллапса в условиях эпидемии просто не допустимы.