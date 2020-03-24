Версия: США создали коронавирус, чтобы наказать Китай и собственных банкиров

Вся жизнь коронавируса со момента его загадочного возникновения и по настоящее время укладывается в одну и ту же стройную логику. Согласно которой, главный выгодоприобретатель всей нынешней истерии — США. Вернее, отдельные группировки в американской элите. Об этом размышляет ведущий Радио «Комсомольская правда», экономист Михаил Делягин:

- Вирусы и эпидемии бывали во все времена. У них есть естественные причины, и то, о чём говорю я, лишь версия. Но основанная на фактах и открытых источниках, которые до сих пор никто не опроверг.

Японские и тайваньские вирусологи — а они политикой не занимаются в принципе, не знают, что это такое — зафиксировали, что для возникновения вируса COVID-19 должно смешаться пять разных штаммов гриппа. Эти пять разных штаммов существуют лишь в двух местах: Австралии и США. К началу эпидемии следов их попадания из Китая в США нет, в обратном направлении — есть. Далее, в геноме коронавируса имеется кусок генома СПИДа. Как он там очутился: искусственным образом или естественным? Случайно или в лабораторных условиях? Ответа нет.

И вот COVID-19 вспыхивает в китайском Ухане и сперва, что вполне логично, перекочевывает в соседние с страны — Японию, Южную Корею. А потом вдруг — агрессивная форма вируса попадает сразу в Северную Италию. И не факт, что именно «попадает» — там, в Ломбардии, судя по данным исследований, своя разновидность, отличающаяся от уханьской.

Посмотрите, кто сильнее всего пострадал от вируса? На первом месте по числу заболевших сегодня — Китай: восточный партнёр России, единственная экономика, сравнимая по мощи с американской и способная бросить ей вызов. Второе место — Италия: наиболее пророссийская из значимых стран ЕС, её политические лидеры регулярно высказываются против санкций. Наконец, третье место — Иран: самый крупный на Ближнем Востоке игрок, неподконтрольный Америке, вместе с Москвой помогает мирному урегулированию в Сирии.

Но даже и без этого вся истерия вокруг COVID-19 выгодна Вашингтону. Человечество обсуждает не конец нынешнего капитализма и глобализма, а коронавирус. И схлопывание мировой экономики, по мнению людей, будет происходить не в силу полного исчерпания либеральной модели — а из-за блокад, карантинов и прочих атрибутов пандемии.

Наконец, самое главное. Осенью прошлого года американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (федеральное агентство Минздрава США) нанимает на работу большое количество специалистов по закрытию городов на карантин и блокадным мероприятиям — противовирусным и противогриппозным. Эти официальные объявления, которые до сих пор можно найти.

Далее в ноябре прошлого года миллиардер и меценат Билл Гейтс, чей фонд вкладывается в изучение болезней, вместе с другими экспертами участвует в совещании с американскими военными. Совещание проходит в формате командно-штабной игры по отражению пандемии некоего вируса, чьи качества идеально совпадают с COVID-19.

Вы, конечно, скажете: но ведь эпидемия уже пришла и в США, американцы тоже страдают. Обвал фондовых рынков, огромные убытки банков и финансовых структур, которые на позитивной волне успели вложиться в ценные бумаги, чья стоимость теперь рухнула. Зачем Белому дому стрелять в собственную ногу?

Но дело в том, что сейчас одна американская «нога» сражается с другой. Трамп воюет с глобалистскими элитами не на жизнь, а насмерть. Чтобы победить, ему нужно отрезать противников от ресурсов — «сдуть» мировую финансовую систему и разорвать глобальные экономические цепочки. Что на наших глазах и происходит.

Магазины закрываются, заводы встают, люди гибнут (пока — только от вируса)? Так и в гражданскую войну в России происходило то же самое.

Повторюсь, искусственное происхождение «короны» — лишь версия. Но на фоне последних событий она не кажется столь абсурдной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы скрестили атипичную пневмонию и вирус летучих мышей». Американские вирусологи создали смертельный коронавирус еще в 2015 году

За всевозрастающей статистикой пандемии коронавируса разнообразные версии о происхождении COVID-19 незаметно отошли на второй план. Американские ученые вообще старались не особо дискутировать на эту тему. Они надеялись, что забытой останется статья, написанная и опубликованная ими в международном журнале Nature в ноябре 2015 года. (подробности)