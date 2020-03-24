МВД: Москву не закроют на карантин из-за коронавируса

Какие только фейки о коронавирусе не гуляют по российским соцсетям. Паникеры на выдумку богаты: что не день, то новая ложь про тысячи умерших, самолетную дезинфекцию городов и прочая ересь. В топе фейков уже несколько дней держится новость о полном закрытии Москвы на карантин.

"Город будет закрыт. На выездах дежурят гаишники. Никого не выпускают и не впускают": такое сообщение тиражируют пользователи соцсетей.

Фейк подхватили и некоторые СМИ. В итоге полиция выпустила официальное опровержение.

- Заявляю, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер. Подобных фактов не зарегистрировано, - сообщил "Комсомольской правде" Владимир Васенин, руководитель пресс-службы УМВД по Москве.

А еще в полиции напомнили, что за распространение ложной информации могут оштрафовать. Напомним, что вчера Следственный комитет начал доследственную проверку в Москве из-за распространения недостоверной информации о коронавирусе и его распространении в России. Проверка ведется по статьям "искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей и "клевета".

Граждан призвали проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768219" frameborder="0"></iframe> МВД сняло видео о фейках про коронавирус.

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