"В России нарушителей карантина скармливают львам": Пять самых нелепых фейков про коронавирус

«Безумие косит наши ряды». Под таким девизом коротают свои карантинные будни жители планеты. Миллионы людей, запертые в своих квартирах, остаются связаны с внешним миром только благодаря глобальной паутине. Но эпидемия коронавируса и карантин оказались благодатной почвой для разгула интернет-троллей и вброса фейковых новостей.

Евросоюз уже обвинил Москву в распространении дезинформации о ситуации с коронавирусом в европейских государствах. Будто российские СМИ специально искажают данные о пандемии в ЕС, чтобы запугать и разделить европейское общество. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти обвинения, назвала их намеренной дезинформацией со стороны Вашингтона.

Компании Фейсбук и Твиттер в свою очередь провели масштабное расследование и установили, что скоординированной попытки ввести в заблуждение пользователей не было.

Ну а пока Евросоюз и США пытаются в очередной раз сделать Москву виноватой, в России идет своя война с ложными новостями об эпидемической ситуации в стране. Иногда за распространение откровенных фейков людей отправляют под суд. Так жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за распространение недостоверной информации о закрытии города на карантин из-за эпидемии.

«КП» разбиралась, каких «уток» забросили в информационное море.

На Филиппинах в выходные дни массово распространилась новость, что якобы президент России Владимир Путин ввел в стране жесткие меры.

ФЕЙК №1: 5 лет за нарушение карантина

Тот факт, что в России по-прежнему число заболевших коронавирусной инфекцией довольно небольшое, заставляет мир строить различные догадки. Но как же русские справляются с вирусной угрозой?

На Филиппинах в выходные дни массово распространилась новость, что якобы президент России Владимир Путин ввел в стране жесткие меры. Мол у россиян в связи с угрозой распространения коронавируса есть два варианта: или сидеть дома 15 дней на карантине или отправляться в тюрьму сроком на 5 лет.

В Бразилии пошли дальше. Там пользователи пересылают друг другу видео выступления Владимира Путина с португальскими субтитрами. Текст, разумеется, не совпадает со звуковым рядом.

ФЕЙК №2: За вирус в ответе Европа с США

В Бразилии пошли дальше. Там пользователи пересылают друг другу видео выступления Владимира Путина с португальскими субтитрами. Текст, разумеется, не совпадает со звуковым рядом. В обращении российский лидер якобы заявляет, что за эпидемию коронавируса ответственны Европа и США.

- Я устал и хочу заявить всем мировым лидерам. Друзья, что происходит? Зачем вы затеяли этот дьявольский план по сокращению населения, губя невинные души. Правители, история покажет вам, что здравый смысл превыше. Мы требуем, чтобы вы отказались от своего плана. Сегодня я стою перед вами, безоружный, готовый к миру. Я прошу вас откажитесь от своей идеи, - значилось в титрах.

Бразильцы искренне верят президенту России, отправляя запись в Европу. Ее уже перевели на испанский и она стремительно набирает популярность среди испаноязычного мира.

Правда, никто так и не удосужился проверить: когда Владимир Путин такое мог сказать. Ведь тиражируемое видео - фрагмент выступления президента на параде 9 мая в прошлом году и там российский лидер уж точно ничего не говорил о коронавирусе.

ФЕЙК №3: «Выпускайте львов!»

На днях жители Индии делились одновременно пугающей, но совершенно нелепой картинкой. Представляла она собой стоп-кадр из телевизионного сюжета. На фото - стоящий по середине пустынной улицы одинокий лев. Ниже подпись: «Россия выпустила на свои улицы более 500 львов, чтобы россияне наверняка оставались в своих домах на время карантина».

Видимо, авторы позабыли, что в России на такой случай припасены не львы, а дрессированные медведи.

На днях жители Индии делились одновременно пугающей, но совершенно нелепой картинкой.

ФЕЙК №4: Россия захватывает Евросоюз

Чем дольше европейцы сидят по домам, тем больше становится безумных домыслов. На днях европейцы оказались доведены до паники: президент России Владимир Путин вводит в Европу войска. Пока Европейский союз стонет от бушующего коронавируса и считает каждый день все новых жертв, российский лидер решил захватить и подмять под себя всю Европу. Под видом гуманитарной помощи в ЕС направлены российские военные подразделения, которые поставят под контроль Москвы всю Европу.

ФЕЙК №5: «Мы все умрем!»

Определить фейковую новость от настоящей иногда довольно сложно. Чтобы добиться максимальной правдоподобности и получить широкое распространение интернет-тролли любят прикрывать свой бред ссылками на авторитетов, например, преподавателей вузов или врачей. При этом никто никогда не спешит проверить «супердостоверную информацию».

На днях в русскоязычных соцсетях распространилась аудиозапись якобы с лекции одного профессора МГУ. Убеленный сединами специалист убеждал, что COVID-2019 - «синтетически созданный вирус, который напичкан опасными белками и содержит ВИЧ». Но самое «жуткое», что коронавирус продырявливает легкие своей жертвы, и даже если человек выживает после перенесенной болезни, то всю жизнь ходит с дырками внутри. Но профессор уверял: выжить после этой заразы непросто, поэтому половина россиян уж наверняка будет выкошено.

Многие российские пользователи мессенджеров жалуются, что получают десяток подобных сообщений, содержащих полный абсурд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768219" frameborder="0"></iframe> МВД сняло видео о фейках про коронавирус.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

СК проводит проверку из-за распространения фейков о числе заболевших коронавирусом в России

Злоумышленники специально сеют панику в массы (подробности)

Семь лет тюрьмы за «шутку» о коронавирусе: в МВД сняли ролик об ответственности за фейки

Силовики объявили войну сетевым троллям (подробности)

В ТЕМУ

Пять мифов о коронавирусе: популярные фейки про китайскую заразу

Выдумки, порой весьма фантастические, пугают людей сильнее самой болезни. "КП" разбиралась, откуда берутся эти фантазии (подробности).