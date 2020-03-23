2020-03-23T17:31:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Семь лет тюрьмы за «шутку» о коронавирусе: в МВД сняли ролик об ответственности за фейки

Силовики объявили войну сетевым троллям [видео]
Алена МАРТЫНОВА
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Кадр из одного из фейковых видеороликов по теме коронавируса, создатель которого получил не только осуждение в Youtube, но и повестку в суд.Кадр из одного из фейковых видеороликов по теме коронавируса, создатель которого получил не только осуждение в Youtube, но и повестку в суд.Фото: Youtube
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Штрафы, административные протоколы и даже реальный срок: на волне распространения слухов о китайской заразе сотрудники полиции в очередной раз решили напомнить пранкерам, к чему приводят их «шутки».

На YouTube-канале МВД России появился видеоролик, предупреждающий об ответственности за распространение ложной информации. В качестве примера полицейские привели один из последних случаев, когда блогеры «разыграли» пассажиров московского метро. На кадрах фейкового видео мужчина падает на пол вагона и бьется в конвульсиях, на фоне криков «коронавирус» начинается паника, люди массово выбегают из поезда. Этот ролик, напугавший пользователей соцсетей, привлек внимание силовиков: задержать хайпующих горе-блогеров уже было делом техники.

- Пранкерам из подземки придется надолго прервать карьеру, - объясняет в видео МВД голос за кадром. – Им грозит до семи лет за решеткой, ведь этот «хит соцсетей» на языке уголовного кодекса называется «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Другой пример – видео из Челябинска, где бегущие по лесу люди в защитных костюмах якобы расстреливают «больного коронавирусом». Этим "весельчкам" выписан крупный штраф.

- Эпидемия в мозгах расползается быстрее вируса, - отмечают полицейские. - Панику искусно подогревают сетевые тролли, утверждающие, что власти скрывают истинные масштабы проблемы. Помните, как два года назад пранкер Вольнов запустил фейк о трех сотнях трупов в «Зимней вишне»? После этого видео о трагедии в Кемерове его доход увеличился в 10 раз.

Напомним, ранее власти сообщили, что в связи с пандемией коронавируса активизировали работу по отслеживанию и проверке интернет-публикаций на эту тему. Специально созданный в Москве информационный центр ежедневно выявляет около 50 «вбросов» по китайской заразе.

МВД сняло видео о фейках про коронавирус.

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Выдумки, порой весьма фантастические, пугают людей сильнее самой болезни. "КП" разбиралась, откуда берутся эти фантазии (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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