2020-03-23T17:35:10+03:00
Происшествия

СК проводит проверку из-за распространения фейков о числе заболевших коронавирусом в России

Злоумышленники специально сеют панику в массы
Юлия Кекова
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Фото: СУ СКФото: СУ СК
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Следственный комитет проводит доследственную проверку в Москве из-за распространения недостоверной информации о числе заболевших коронавирусной инфекцией в России. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба ведомства.

- Начата процессуальная проверка по ч.1 ст. 237 УК РФ (искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и ч. 4 ст. 128.1 УК РФ (клевета) из-за распространения недостоверной информации относительно количества заболевших коронавирусом (COVID-19) в Российской Федерации с целью усиления панических настроений, - говорится в сообщении.

Напомним, согласно данным официального порта стопкоронавирус.рф при Правительстве РФ, Миндзраве и Роспотребнадзоре, общее число заболевших в России составляет 438 человек, выздоровевших - 17. Большая часть заболевших находится в Москве. Всем, кому врачи поставили диагноз "коронавирус", оказывается вся необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное, болезнь протекает в легкой форме.

Отметим, что в России не зафиксировано ни одного случая летального исхода от covid-19. Власти страны принимают все необходимые меры чтобы не допустить активного распространения инфицирования граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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