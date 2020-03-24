Выдачу наличных ограничат только для банкоматов, где можно и вносить, и снимать деньги

Банк России призвал кредитные организации соблюдать профилактические меры предосторожности при кассовом обслуживании клиентов в условиях распространения коронавируса. Письмо об этом опубликовано на сайте ЦБ. В частности, регулятор просит банки аккуратнее проводить операции с наличными деньгами.

- Банкноты - это по большому счету бумага, которая может сохранять вирус в течение 3 - 4 дней. Банк России по стандартным процедурам выдерживает банкноты до 14 дней. Таким образом мы выдаем кредитным организациям «чистые» банкноты. Теперь важно, чтобы и банки соблюдали все необходимые меры предосторожности при проведении кассового обслуживания клиентов, - пояснил Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.

Профилактических мер несколько. Во-первых, выдерживать деньги в банке не меньше 3 - 4 дней. То есть, получили наличные от клиента - положили в отдельный бокс - а следующему клиенту нужно выдавать только «чистые» банкноты из пачки.

Во-вторых, принимать деньги от населения только в масках и одноразовых перчатках, а также систематически дезинфицировать помещения, устройства по пересчету наличных, лотки для денег, терминалы и банкоматы и т.д.

И в-третьих, ограничить работу банкоматов с системой рециркуляции наличных денег. Это устройства, в которых банкноты, принятые от одного клиента, могут быть сразу же выданы другому клиенту без их обработки в банке.

Именно последний пункт вызвал неоднозначную реакцию у некоторых СМИ и телеграм-каналов. Они восприняли это чуть ли не как запрет на выдачу наличных в принципе. Но на деле это не так.

Поясним. Подавляющее большинство банкоматов настроены либо только на выдачу денег, либо на одновременную выдачу и прием наличных. Но во втором случае эти два потока не перемешиваются, а идут в разные кассеты. Деньги, полученные от клиентов, идут в одну кассету и потом забираются инкассаторами и отправляются в банк. А деньги, выдаваемые клиентам, идут из другой кассеты. И это уже «чистые» деньги. Перед этим они успели побывать в банке и провести там необходимые для дезинфекции 3 - 4 дня.

В письме ЦБ речь идет об относительно небольшом количестве современных устройств, работающих по технологии ресайклинга. Банки начали активно закупать их несколько лет назад. Особенно активно это делал Сбербанк. У него около 40% таких устройств. В некоторых других крупных банках - 20 - 25%. В остальные - и того меньше. Скорее всего, на время профилактических мер такие банкоматы могут быть переведены в моно-режим и работать, например, лишь на выдачу или на прием наличных. В коммерческих банках информацию из ЦБ пока никак не прокомментировали.

- Мы рекомендуем гражданам больше использовать безналичные формы оплаты, в частности бесконтактные. Это позволит ограничить распространение коронавируса при использовании наличных денег, - подытожил Демиденко.

Напомним, подобные меры для борьбы с коронавирусом использовались и в Китае. Там многие магазины и вовсе ввели запрет на прием наличных. Клиентов просили всегда расплачиваться картой. По статистике, объем безналичных операций в России достигает 65%. То есть за две трети покупок мы уже расплачиваемся картами. В большинстве случаев это даже выгоднее, потому что у многих банков действуют различные программы лояльности (бонусы, кэшбеки и т.д.).