Собянин: Строительные работы инфекционной больницы в Новой Москве выполнены на 40%

В Новой Москве строят ударными темпами полноценную современную инфекционную больницу на 500 коек, куда в ближайшее время смогут поступать пациенты с подозрением или заболевшие коронавирусом. Возводят более 50 корпусов на участке порядка 40 га (с учетом инженерной инфраструктуры). Ход строительства 24 марта осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

- Это было чистое поле, 12 марта приступили к строительству. На сегодняшний день объемы строительства выполнены на 40%. Идет монтаж корпусов, создание дорог, поставка медицинского оборудования. Сам объект получается гигантский - около 80 тысяч кв.метров. Будет 500 коек, из них половина - реанимационные. Больниц с таким составом реанимаций нет. Это самая эффективная и современная больница. Надеюсь, что в ближайшие недели она будет завершена, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин и Андрей Бочкарев.Фото: Алиса ТИТКО

Для строительства больницы оперативно была подобрана площадка - в поселении Вороновское в ТиНАО. Была собрана огромная команда - порядка 35 компаний. Сейчас на объекте занято 5200 человек, в пик работ будет задействовано 6000 человек. Используется более 1 000 единиц техники. Было построено 9 временных км дорог для строительной техники и еще 17 км построят для того, чтобы в сутки прибывало около 4 тысяч грузовиков с разным инженерным и лечебным оборудованием. Также ведется строительство постоянной автодороги от поселка Армейский, других подъездных и внутриплощадочных дорог.

- Новая больница не является временным стационаром, срок службы ее корпусов рассчитан на срок эксплуатации более, чем на 30 лет. А возведено здесь будет порядка 50 строений, - рассказал Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

В зданиях разместят приемное отделение, реанимационный блок на 223 койки с возможностью расширения до 236 коек, лечебный блок на 277 коек с возможностью расширения до 420 коек для детей и взрослых, операционный блок, диагностический блок, лабораторный блок. К тому же здесь разместят общежития для персонала. Будет построена вертолетная площадка.

Поступающие в больницу пациенты будут размещаться в двухместных мельцеровских боксах с санитарной комнатой и двумя шлюзами.Фото: Алиса ТИТКО

Поступающие в больницу пациенты будут размещаться в двухместных мельцеровских боксах с санитарной комнатой и двумя шлюзами. Это исключит перемещение инфекции внутри больницы. Но сейчас главная задача - завершить строительство. Сроки пока не называются, но не исключено, что первых пациентов смогут принять уже в апреле.

- Работы ведутся по всем фронтам: быстро ыозвели фундаменты, монтируем быстровозводимые конструкции с утепленными панелями на лечебном и реанимационном блоках, идет закупка медицинского и инженерного оборудования. Работают 5200 человек в круглосуточном режиме. Самое сложное - не возводить конструкции, а обеспечить систему вентиляции, оббезараживания воздуха. Работы в целом идут в 10 раз быстрее, - сказал Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Сроки пока не называются, но не исключено, что первых пациентов смогут принять уже в апреле.Фото: Алиса ТИТКО

Особое внимание уделяется обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности. Ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санзоны.

Канализационные стоки на первом этапе будут очищены специальными системами обеззараживания на территории больницы, после чего будут выводиться на локальные очистные сооружения.

- Будет трехступенчатая система очистки. Сначала все стоки пройдут систему обеззараживания: химическую, паровую и ультрафиолетовую, - уточнил Андрей Бочкарев.

КСТАТИ

Инфекционную больницу в Новой Москве построят в ближайший месяц

Площадь участка - 43 гектара.

Площадь здания - около 81,3 тысячи квадратных метров.

Количество мест для пациентов - 500, в том числе 250 коек реанимации.

Внутри - приемное отделение, лечебный блок, реанимация, лаборатория, диагностический блок, детское, операционное, а также на случай необходимости родильное отделения. Всего - более 30 лечебных и диагностических корпусов (подробности)