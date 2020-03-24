Губернатор Приморского края Олег Кожемяко: Мы не ждем у моря погоды и масок из Минпрома – шьем их сами

- Вы в Приморском крае, на самой границе с Китаем, очень долго держались: только сегодня у вас подтвердились два случая заражения коронавирусом.

- Да, держались очень долго. Потому что с самого начала восприняли вирус на полном серьезе. Но это послужило фактором для привлекательности нашего региона. Все начали из-за рубежа возвращать детей, сами возвращаться сюда. С этим мы, как говорится, и столкнулись.

- Эти двое, заразившиеся, кто они? Чиновники, бизнесмены?

- Нет, не чиновники и не бизнесмены. Одна - работница банка, другая – тоже не из чиновничьей среды.

- Скажите, какие меры предпринимаются для того, чтобы случаев было как можно меньше?

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Мы с самого начала восприняли вирус на полном серьезе, поэтому и держались так долго, только сейчас - двое заболевших» 00:00 00:00

- Мы сейчас мониторим всех, кто прибывает из-за рубежа, раздаем памятки о том, чтобы они проходили самоизоляцию, в случае повышения температуры вызывали врача. Мы ограничили посещение всех культурных и спортивных мероприятий – не больше 10 человек, отменили массовые мероприятия во всех театрах, в других заведениях ( где собираются больше 50 человек), закрыли все бассейны.

- «Самоизолянтам» как-то помогаете?

- Сейчас отрабатываем все возможности организации волонтерской помощи. По мере поступления проблемы будем ее решать.

- А как у вас с масками? У нас в Москве они только у спекулянтов по бешеным ценам.

- С масками плохо. Из Минпрома их нет. Но мы не ждем у моря погоды. Зарезервировали необходимые денежные средства, закупили определенное количество марли и других материалов, для того чтобы наши предприятия сами шили повязки. Работаем в рамках тех рекомендаций, которые нам дает правительство РФ и руководитель рабочей группы Сергей Собянин.

- Вы сам в маске ходите или без?

- Мы сейчас ограничили количество встреч с населением, где можно собрать много народа. Последние встречи у меня были по коллективам в Дальнегорске.

- У вас сейчас на совещании сколько человек сидит?

- 44.

- А можно?

- До 50 можно.

- Успехов вам. Держитесь.