Губернатор Приморского края Олег Кожемяко: Мы не ждем у моря погоды и масок из Минпрома – шьем их сами
- Вы в Приморском крае, на самой границе с Китаем, очень долго держались: только сегодня у вас подтвердились два случая заражения коронавирусом.
- Да, держались очень долго. Потому что с самого начала восприняли вирус на полном серьезе. Но это послужило фактором для привлекательности нашего региона. Все начали из-за рубежа возвращать детей, сами возвращаться сюда. С этим мы, как говорится, и столкнулись.
- Эти двое, заразившиеся, кто они? Чиновники, бизнесмены?
- Нет, не чиновники и не бизнесмены. Одна - работница банка, другая – тоже не из чиновничьей среды.
- Скажите, какие меры предпринимаются для того, чтобы случаев было как можно меньше?
Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Мы с самого начала восприняли вирус на полном серьезе, поэтому и держались так долго, только сейчас - двое заболевших»
- Мы сейчас мониторим всех, кто прибывает из-за рубежа, раздаем памятки о том, чтобы они проходили самоизоляцию, в случае повышения температуры вызывали врача. Мы ограничили посещение всех культурных и спортивных мероприятий – не больше 10 человек, отменили массовые мероприятия во всех театрах, в других заведениях ( где собираются больше 50 человек), закрыли все бассейны.
- «Самоизолянтам» как-то помогаете?
- Сейчас отрабатываем все возможности организации волонтерской помощи. По мере поступления проблемы будем ее решать.
- А как у вас с масками? У нас в Москве они только у спекулянтов по бешеным ценам.
- С масками плохо. Из Минпрома их нет. Но мы не ждем у моря погоды. Зарезервировали необходимые денежные средства, закупили определенное количество марли и других материалов, для того чтобы наши предприятия сами шили повязки. Работаем в рамках тех рекомендаций, которые нам дает правительство РФ и руководитель рабочей группы Сергей Собянин.
- Вы сам в маске ходите или без?
- Мы сейчас ограничили количество встреч с населением, где можно собрать много народа. Последние встречи у меня были по коллективам в Дальнегорске.
- У вас сейчас на совещании сколько человек сидит?
- 44.
- А можно?
- До 50 можно.
- Успехов вам. Держитесь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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