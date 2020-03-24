«Русская красавица»: Дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной

Дочь Татьяны Догилевой и писателя Мишаила Мишина Екатерина окончила актерский факультет Американской академии драматического искусства. - Мне интересно абсолютно все, что связано с моей профессией, потому что в этом мире жесткой конкуренции привередничать нельзя, - говорит единственная наследница актрисы.

Так, во время пандемии коронавируса Екатерина решила бороться с паникой творчеством. Актриса снялась обнаженной для фотопроекта, перевоплотившись в героиню знаменитого полотна.

«Русская красавица!». «Вы так похожи на своего отца». Так оценили творческий эксперимент дочери Догилевой блогеры.

-Творчество помогает отвлекаться в это очень, ну очень странное время. Творите, если есть такая возможность. Шекспир в свое время, будучи в изоляции, написал «Короля Лир», так что, знаете, может, сейчас самое время взяться за давнишние проекты. А я вспоминаю Италию и любимую «Форнарину» любимого Рафаэля. Надеюсь, мы с ней еще увидимся в обозримом будущем, - говорит Екатерина Догилева.

Актриса снялась обнаженной для фотопроекта, перевоплотившись в героиню знаменитого полотнаФото: Личный архив

Кстати, девушка прошла долгий путь, чтобы принять свою природную красоту.

- Я всегда была достаточно крупной, поэтому в 15 лет решила изменить себя, - вспоминает Екатерина. - Случайно наткнулась на интернет-сообщество, где восхваляли анорексичных моделей - Кейт Мосс, Твигги. В Сети я познакомилась с девушками, которые тоже мечтали о худобе. Я сделала ошибку, выложив туда свои фото. В ответ получила очень нелицеприятные отзывы... Сначала я хотела скинуть четыре килограмма, потом в два раза больше. С каждым днем желаемая цифра все больше росла. Остановиться было сложно: мне хотелось почувствовать себя тонкой и легкой...

Екатерина, как и мама, пробует себя на актерском поприщеФото: Личный архив

Похудев, я снова выложила свои фото в интернете. Но теперь уже люди не ругали меня, а восхищались. Ставить точку не хотелось. Безусловно, эта интернет-секта сыграла роковую роль, потому что она была для меня источником вдохновения. Мы с девочками поддерживали друг друга, когда кто-то из нас срывался с диеты. Мы не воспринимали анорексию как болезнь. Нам просто хотелось быть особенными.

- Один раз я ничего не ела в течение 10 дней. Только пила воду и чай, - рассказывает дочь Татьяны Догилевой. - Родители переживали, пытались отправить меня к врачам. Но поверьте, по своему опыту знаю, что родители в таких случаях почти ничего сделать не могут, потому что это серьезное психическое заболевание. И спастись от него можно только, когда сам понимаешь, что дальше дороги нет.

В общей сложности я скинула около 25 килограммов. Поняла, что дошла до критической точки, когда начались серьезные проблемы со здоровьем. Я вообще больше не могла есть - организм отторгал любую пищу. На фоне анорексии у меня началась булимия (приступы безудержного голода. - Ред.). Вес стал возвращаться, что сводило меня с ума. Бывало, я не ела несколько дней, но вес оставался прежним... Мама говорит, меня спасло только чудо. Я сама пришла к решению, что мне необходимо лечь в больницу. Сейчас у меня в доме нет весов. Я от них избавилась, когда вышла из больницы. И стала с отвращением относиться к людям, которые оставляют злые комментарии в интернете, не задумываясь, что их замечания могут сделать жизнь другого человека невыносимой.

- Я виню в нашей беде глянцевые журналы - ведь девушки хотят быть похожими на известных личностей, -считает Татьяна Догилева.- А еще - интернет-секты, которые заманивают девочек в свои ряды. Уважаемые родители, следите за тем, как дети проводят время в интернете. Я, увы, не смогла вовремя это заметить.