Александр Ширвиндт, ныне уже некурящий - о коронавирусе: Нельзя опускаться на дно. Сидите дома, обнимайте собак

- Александр Анатольевич, вам что в эти непростые дни оптимизма добавляет?

- Ну как… Оптимизм требует, чтобы я везде кричал, что все нормально? Я понимаю, что нельзя опускаться на дно. Я говорю: сидите дома, обнимайте собак…

- Только собак, Александр Анатольевич? На вас это не похоже.

- Да, собак. Ну, еще рюмку можно обнять.

- Кого еще ?

- Да нет, шутки шутками, но мы же не работаем. У нас спектакль должен был быть, 27-го, в День театра, премьера - «Дамское счастье». Огромное количество людей. Музыкальный спектакль, с молодежью. И вот он готов, но ты видишь, какая ситуация. Я вообще сейчас невыходной. Раньше я был невыездной, сейчас я невыходной. Потому что 100-летним нельзя на улицу выходить. Поэтому такая ситуация вялая.

- А что вы делаете в данный момент?

- С тобой разговариваю (ужас какой-то).

Александр Ширвиндт: Нельзя опускаться на дно. Сидите дома, обнимайте собак… 00:00 00:00

- А до этого? И после этого что будет?

- Ну, что будет… Я пойду, наверное… Какие радости? Все-таки меня дожали, я уже 7 дней не курю трубку. Ужас, но, тем не менее, хоть какая-то радость от этого всего.

- А что же вы молчали? А трубку вы носите с собой или она рядом?

- Носите… Она же не пришита у меня к телу. Ты некурящий, что ли?

- Я 6 лет назад бросил курить.

- Ну, носите… Нет, ничего не ношу. Все завалено трубками. Но сейчас они смотрят на меня обиженными лицами.

- Поэтому грустинка немножко есть в голосе. Из-за театра и из-за трубки. И что вы…

- Да ничего, подождем. Я надеюсь, вылезем. Нам не привыкать. Это во всем цивилизованном мире выстроились испуганные лица, а мы-то что?

- А как вы боретесь с желанием курить? Жуете что-то, пьете какой-то морс?

- Какой морс? Только виски и водка. Морс - это кошмар, это блевотина.

- И потом вы же не начнете курить?

- Понимаешь, однажды у меня был опыт, я год не курил. А потом сломался. А сейчас думаю, что продержусь немножко.

- Сколько?

- Ну кто это считает, Саня? Счетная палата там, наверху?

- Супруга ваша довольна?

- Счастлива. Хоть в чем-то она счастлива.

- Ваши пожелания нашим радиослушателям, читателям, посетителям сайта, которые сейчас Александра Ширвиндта, не курящего и немножко по этому поводу грустящего слушают?

- Ребята, все обойдется. Другое дело, что весело. Главное, что не скучно... Надежда на то, что все-таки у нас все время (случаются) какие-то премьеры. Ну, кто это мог придумать?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768266" frameborder="0"></iframe> Помогите старикам.Пожилым людям сейчас особенно важно оставаться дома. А молодым - проявить участие к старшим…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожилых москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим: им выплатят по 4 тыс. рублей, а пени за просрочку услуг ЖКХ запрещены

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с официальным обращением (подробности)

ПО ТЕМЕ

Меры по коронавирусу в Москве: какие принимаются для защиты граждан

Новый пакет рекомендаций и запретов, которые будут действовать с 26 марта до 14 апреля, касается в-основном пожилых людей (подробности)