2020-03-24T15:27:21+03:00
Происшествия

Телефонные мошенники украли все деньги с банковской карты 80-летней москвички, рассказав историю про коронавирус

Злоумышленников ищет полиция [эксклюзив «КП»]
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Злоумышленников ищет полицияЗлоумышленников ищет полицияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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22 марта пенсионерка Наталья Григорьевна с Планерной улицы отмечала свое 80-летие. С утра позвонили родные, подруги. Кто-то из соседей поздравил. И тут вдруг - еще звонок на мобильный, с незнакомого номера.

- Наталья Григорьевна, здравствуйте, вас из банка беспокоят, - зазвучал в трубке мужской голос. - Поздравляем вам с днем рождения и сообщаем, что вам, как юбиляру, положена компенсация в 8 тысяч рублей. Вы же знаете, что из-за коронавируса пожилым людям не рекомендуется посещать банки и другие места массового скопления людей. Поэтому мы эти деньги переведем на вашу банковскую карту! Напомните только свои реквизиты…

Пенсионерка продиктовала номер карты, трехзначный код с задней стороны карты и даже код, который спустя несколько секунд пришел ей в SMS-сообщении. Вежливый «сотрудник банка» поблагодарил и попрощался, положив трубку. Еще через несколько секунд еще одно сообщение на телефон. От банка. Пенсионерка обрадовалась: ничего себе, как быстро деньги пришли. Однако в сообщении речь шла о другом: «На вашем балансе 0 рублей».

- Эти негодяи сняли с моей карты все деньги, которые были на карте. 2 с половиной тысячи рублей, - рассказала «Комсомольской Правде» пенсионерка. - Хорошо, что я на время карантина заранее почти все деньги сняла через банкомат, чтобы наличные были на всякий случай.

- Неужели вы никогда не слышали про таких мошенников, что нельзя сообщать никому-никому номера своих карт и другие данные?

- Да слышала, конечно, - вздыхает женщина. - Я даже когда с этим мужчиной общалась, подумала: а вдруг мошенник? Но почему-то все ему рассказала. Не знаю, что на меня нашло.

На то, что преступника поймают, Наталья Григорьевна не особо надеется. Телефонные мошенники обычно либо из-за границы звонят, либо с анонимных симок-однодневок. Следы выведенных денег тоже быстро заметают.

Напомним, подобного рода мошенники часто активируются в праздники или накануне важных дат - День Победы, День города. Звонят пожилым людям, представляются сотрудниками банков, рассказывают об праздничных выплатах, просят «напомнить» банковские реквизиты. Теперь вот, гады, используют в своих схемах ажиотаж вокруг коронавируса. Напомните своим пожилым родственникам еще раз: настоящие сотрудники банков НИКОГДА не попросят вас назвать номер карты, пароли и прочее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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