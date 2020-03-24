2020-03-24T15:48:03+03:00
Происшествия

В Москве младенца экстренно госпитализировали после обрезания. Полиция проверят частную клинику

"Скорая" забрала грудничка из дома после операции
Иван РУНЕВ
Поделиться:
"Скорая" забрала грудничка из дома после операции"Скорая" забрала грудничка из дома после операцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Поздним вечером 23 марта на карете скорой помощи был экстренно доставлен в больницу 11-месячный Давид Э.* Медики срочно забрали малыша из дома, где ребенок восстанавливался после операцию по обрезанию, которую провели малышу неделей ранее в одной из частных клиник города Москвы.

«В полицию поступило сообщение по линии скорой помощи об экстренной госпитализации 11-месячного Давида Э.* Мальчика госпитализировали в больницу с диагнозом офимоз, состояние после операции циркумцизия или обрезание, которое ребенку сделали в частной клинике на Профсоюзной улице в Москве 16 марта. После операции Давид проходил восстановление дома, однако 23 марта родители забили тревогу и позвонили в скорую помощь,» - рассказал KP.Ru источник в правоохранительных органах

По имеющейся информации, сейчас жизни и здоровью маленького Давида ничего не угрожает. Полиция, в свою очередь, проводит проверку по факту случившегося и устанавливает все детали происшествия, а также всех причастных к экстренной госпитализации младенца после операции.

* - имена изменены

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Умер Альбер Удерзо - автор комиксов об Астериксе
Минздрав разрешил назначать ибупрофен при лечении коронавируса
От коронавируса умерла Лючия Бозе - итальянская актриса
"Россия сегодня" выпустит руководство от китайских медиков по борьбе с коронавирусом
За нарушение карантина предлагается лишать свободы на срок до 7 лет
Олимпиада-2020 переносится на год из-за коронавируса
Названы 10 самых популярных товаров среди россиян во время подготовки к карантину
В Роспотребнадзоре рассказали, что температуру в аэропортах незаметно измеряют каждому
Россияне признали самой важной поправку о доступности медобслуживания
Эксперты рассказали, как дезинфицировать гаджеты
Саммит G20 по коронавирусу пройдёт 26 марта
Психологи рассказали, как не сойти с ума во время карантина
В России продажи презервативов выросли на 30%
Крупнейшие банки меняют режим работы из-за коронавируса
"Сидите дома": PornHub открыл для всех бесплатный премиум-доступ
Полиция задержала пятерых иностранцев, подозреваемых в хищении 12 миллионов рублей
В России начал снижаться спрос на макароны, консервы и крупы
Минтруд: Родители, чьи дети учатся дистанционно, не получат больничный
Правительство выделило Минобороны почти 8,8 млрд рублей на 16 инфекционных центров
Появились новые свидетельства искусственного происхождения коронавируса
В США женщина помогла потерявшемуся ребёнку и выиграла миллион долларов
В Китае более 90% больных коронавирусом выздоровели
Названы регионы, где больше всего подскочила плата за ТВ-антенны
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам
ЦБ рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах замкнутого типа