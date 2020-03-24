В Москве младенца экстренно госпитализировали после обрезания. Полиция проверят частную клинику

Поздним вечером 23 марта на карете скорой помощи был экстренно доставлен в больницу 11-месячный Давид Э.* Медики срочно забрали малыша из дома, где ребенок восстанавливался после операцию по обрезанию, которую провели малышу неделей ранее в одной из частных клиник города Москвы.

«В полицию поступило сообщение по линии скорой помощи об экстренной госпитализации 11-месячного Давида Э.* Мальчика госпитализировали в больницу с диагнозом офимоз, состояние после операции циркумцизия или обрезание, которое ребенку сделали в частной клинике на Профсоюзной улице в Москве 16 марта. После операции Давид проходил восстановление дома, однако 23 марта родители забили тревогу и позвонили в скорую помощь,» - рассказал KP.Ru источник в правоохранительных органах

По имеющейся информации, сейчас жизни и здоровью маленького Давида ничего не угрожает. Полиция, в свою очередь, проводит проверку по факту случившегося и устанавливает все детали происшествия, а также всех причастных к экстренной госпитализации младенца после операции.

* - имена изменены