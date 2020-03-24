Дезинфицируем салоны и проверяем температуру: Водитель такси рассказал о мерах борьбы с коронавирусом

С каждым днем в России принимается все больше мер для недопущения распространения коронавируса. Предприятия переводят своих сотрудников на удаленный режим работы, в школах отменяют занятия, а родителям советуют лишний раз не посещать с детьми общественные места. Но совсем не выходить из дома люди тоже не могут, поэтому, чтобы соблюсти максимальные меры предосторожности, все чаще вызывают такси.

Водитель с десятилетним стажем Олег Павлов рассказал, какие меры предпринимаются, чтобы пассажиры чувствовали себя в безопасности.

- Олег Алексеевич, сейчас все только и говорят про коронавирус. Закрывают границы, отменяют общественные мероприятия. Делается все, чтобы избежать массового скопления людей. Не перестанут ли работать таксисты?

- Нет, что вы, наоборот. В наших услугах сейчас еще больше необходимости. Такси горожане стали вызывать намного чаще. Клиенты говорят, что лишний раз не хотят спускаться в метро или ездить в автобусах, срабатывает осознанность. В сезон ОРВИ и гриппа и так много шансов простыть. А тут еще и коронавирус. Пассажиры в такси чувствуют себя безопаснее.

- Вы работаете в маске?

- Конечно. Мы обеспечены масками, которые, как и положено, меняем каждые два часа. В бардачке полно антисептиков. Кроме того, Яндекс.Такси открыл для водителей бесплатные пункты самодиагностики, которые находятся в точках телемедицинского контроля. Перед выездом мы меряем температуру и проходим другие обследования. Если вдруг кому-то из водителей плохо или поднялась температура, в город не выходим.

- А если водитель стал хуже себя чувствовать уже во время работы?

- Самодиагностику можно пройти в любое время. Все точки отмечены в водительском приложении, чтобы легко можно было найти самую удобную для посещения.

- А что с автомобилями. В них же ездят сотни человек в день. Чем это лучше автобусов?

- В городе организованы пункты дезинфекции машин. Роспотребнадзор за этой ситуацией строго следит.

- Какие еще принимаются меры предосторожности?

- Постоянно моем руки, перед и после каждой поездки проветриваем салон. Сервис постоянно присылает напоминания, чтобы никто из водителей такси про это не забывал.

Кстати, от пассажиров тоже многое зависит. Просим клиентов рассчитываться за поездку банковскими картами. Это самый простой способ снизить вероятность передачи инфекции, ведь в таком случае не нужно обмениваться с водителем купюрами и монетами.