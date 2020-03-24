2020-03-24T18:19:19+03:00
История современности

Кто играл с Гитлером в кошки-мышки

В Москве презентовали книгу, из которой очевидно — как на самом деле развязали Вторую Мировую
Игорь ЯКУНИН
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24 марта в Москве презентовали фундаментальный труд «На пороге войны. 1939 год». В книжном клубе «Достоевский» его представили глава попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов и председатель РВИО Владимир Мединский. Более трех десятков авторов из Британии, Италии, Латвии, Белоруссии, Украны, России под общей обложкой опубликовали статьи, основанные на документах, о преддверии Второй Мировой. О том, кто и зачем развязал эту бойню. По мнению Иванова, эта книга внесет большой вклад в отечественную и мировую историографию.

За комментариями «КП» обратилась к научному директору РВИО Михаилу Мягкову.

- Что нового в этой книге?

- Здесь описываются детали и позиции сторон в предвоенный период. Кто подталкивал агрессора. Как это происходило. Джеффри Робертс, британский историк, изучал советско-британские отношения накануне войны - и приводил архивные документы. Он выделил тот аспект, что Польша не хотела идти на сближение с СССР.

- Все публикации — на основе документов?

- Только так! Рассмотрены консультации между СССР, Великобританией и Францией весной 1938-го. Когда наши дипломаты пытались выработать условия для союзничества.

- Не вышло - почему?

- Ни Англия, ни Франция не захотели рассматривать гарантии для СССР. То есть, мы должны были гарантировать свое вступление в войну при нападение немцев на Бельгию и Голландию, а если немцы вступят в Прибалтику — то Англия и Франция вступать в войну не собирались. То есть - мы за интересы Франции и Англии должны были вступать, а они за наши - нет!

- Кто курировал составление книги?

- Мединский. И первая статья в этом сборнике, про дипломатический триумф СССР — это его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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