Обучающие программы для школьников для iPad: Как заниматься удаленно, используя планшет

Опросы показывают: все чаще школьники, особенно подростки, ноутбуку с привычной (для родителей) клавиатурой предпочитают смартфоны с большим экраном или планшеты. Соглашусь, что с мобильника смотреть уроки на удаленке не всегда удобно (хотя есть ребята, которые совершенно спокойно справляются с такой задачей). А вот планшет – вполне достойное средство для обучения. Мало того, там зачастую можно делать гораздо больше, чем на обычном ноуте.

Два года назад Apple презентовал специально разработанный для обучения школьный планшет.

Опросы показывают: все чаще школьники, особенно подростки, ноутбуку с привычной (для родителей) клавиатурой предпочитают смартфоны с большим экраном или планшеты. Фото: предоставлено компанией Apple

iPad позволяет не только учиться в нынешней стандартной среде – смотреть дистанционно уроки учителя или выполнять задания онлайн школ. Благодаря тому, что система управления планшетом гораздо богаче, чем с стандартного компьютера, а камера, как правило, мощнее и под нее заточены обучающие приложения – iPad становится современным инструментом для учебы.

Кстати, совсем недавно Apple представил очередной iPad Pro. Он интересен новой технологией трёхмерного анализа – сканером LiDAR, способным измерять расстояния до окружающих объектов. Это откроет новые возможности дополненной реальности AR и обучения. Но и привычный уже школьный планшет не подведет.

Два года назад Apple презентовал специально разработанный для обучения школьный планшет. Фото: предоставлено компанией Apple

Любой яблочный планшет поддерживает функции для учащихся с разными способностями. Функция «Экран вслух», например, читает текст на экране для тех, кто его не видит или лучше воспринимает информацию на слух. VoiceOver, функция голосового сопровождения интерфейса, помогает ученикам открыть документ, выбрать пункт меню или выполнить другие действия. iPad поставляется сразу со встроенным пакетом приложений для работы с текстом Pages, создания презентаций Keynote и таблиц Numbers.

Какие приложения были бы сейчас полезны для обучения дома:

Учебник по школьным предметам от Фоксфорд — бесплатно

Интерактивный справочник по школьной программе. Приложение содержит материалы для 4-11 классов и работает – внимание! - даже без подключения к интернету. Улучшите свои знания формул по математике, физике или химии, повторите правила по русскому языку, а также вспомните забытые даты по истории и обществознанию.

Mathway — решатель задач — бесплатно

Программа для решения задач, в арсенале которого множество решенных упражнений от элементарной алгебры до комплексных расчетов. Mathway мгновенно решает самые сложные математические задачи — просто введите условия или наведите камеру и сделайте фото, и вы немедленно получите ответ.

Toca Lab: Elements — 299 руб.

Позволяет в игровой форме изучить все 118 элементов периодической таблицы Менделеева. Можно провести удивительные лабораторные опыты (виртуально): раскрутить нужный элемент в центрифуге, подогреть его на газовой горелке, остудить с помощью охлаждающего вещества или добавить немного таинственных жидкостей из пробирок.

Учи.ру — бесплатно

Платформа Учи.ру сегодня один из самых популярных сервисов для учебы. Здесь можно изучать математику и других предметов в интерактивной форме. Решай задачи школьного курса или пробуй силы в олимпиадных заданиях.

Приложение с дополненной реальностью поместит виртуальную лягушку в реальный мир прямо на глазах у школьника. Фото: предоставлено компанией Apple

Froggipedia – 299 руб.

Приложение с дополненной реальностью поместит виртуальную лягушку в реальный мир прямо на глазах у школьника. Froggipedia предоставят ученикам - в первую очередь будущим медикам и биологам - возможность виртуально препарировать лягушку с помощью Apple Pencil. Так можно детально рассмотреть строение земноводного, не причиняя его никому вреда.

Приложение дополненной реальности Free Rivers от Всемирного фонда дикой природы на любой ровной поверхности развернёт полноценную модель свободно текущей реки. Фото: предоставлено компанией Apple

WWF Free Rivers – бесплатно

Приложение дополненной реальности Free Rivers от Всемирного фонда дикой природы на любой ровной поверхности развернёт полноценную модель свободно текущей реки. Можно посмотреть, как река справляется с сильными осадками. Можно провести эксперимент и построить дамбу, а затем оценить последствия от нарушения естественного течения на всю экосистему. Наглядная демонстрация причинно-следственных связей – наиболее эффективный способ рассказать о влиянии человека на окружающую среду.

Для тех, кто не силен в геометрии приложение может визуализировать формулы в трехмерные графики и геометрические фигуры. Фото: предоставлено компанией Apple

GeoGebra AR – бесплатно

Для тех, кто не силен в геометрии приложение может визуализировать формулы в трехмерные графики и геометрические фигуры. Наглядное представление сложных математических понятий помогает тысячам пользователей GeoGebra разобраться в этой науке.

PDF Expert – бесплатно

Если дома нет принтера, а требуется внести правки в документ или презентацию, воспользуйтесь редактором PDF для iPad. Читайте, редактируйте и экспортируйте файлы в формате PDF, оставляйте пометки в тексте и меняйте порядок страниц. Благодаря Apple Pencil разметка PDF станет еще проще. PDF Expert пригодится при работе с официальными документами: подписывать, редактировать и отправлять их теперь ещё быстрее.

Swift Playgrounds – бесплатно

Swift Playgrounds помогает людям всех возрастов изучить основы программирования. Разработчик приложений – самая востребованная профессия в мире. В приложении есть созданные Apple уроки программирования, головоломки и задачи для изучения основных принципов написания кода, а также встроенные шаблоны, которые помогают пользователям воплощать творческие замыслы и создавать настоящие программы. Задействуя простые и мощные функции Multi-Touch на iPad, приложение Swift Playgrounds формирует уникальную учебную среду.

Если детишки сидят дома – совсем не обязательно погружаться в компьютерные игры. Можно играть и в обучающих приложениях!