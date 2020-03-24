Волонтерские центры и помощь бизнесу: Медведев обсудил с губернаторами главные задачи «Единой России» во время пандемии

Дмитрий Медведев поблагодарил врачей и волонтеров за самоотверженный труд во время пандемии коронавируса. Председатель «Единой России» обратился к медикам и добровольцам 24 марта во время встречи с кандидатами на должность секретарей региональных отделений партии.

- Хочу выразить огромную благодарность медикам, волонтерам, всем, кто сегодня профессионально, самоотверженно исполняет свой долг, делает все необходимое, чтобы победить эпидемию, - отметил Дмитрий Медведев.

В России число заболевших не так велико, как во всем мире - во многом благодаря эффективным мерам, которые применяются сегодня в каждом из регионов нашей страны. Тем не менее, председатель «Единой России» напомнил о необходимости строго соблюдать предписания врачей.

- Помнить о том, что лучшие меры профилактики – ответственность, самодисциплина, поддержка тех, кто в ней особенно нуждается, – подчеркнул руководитель партии.

Сейчас «Единая Россия» готовит пакет предложений по дополнительной поддержке врачей, работающих сверхурочно. Кроме того, на базе региональных штабов партии по всей стране открываются волонтерские центры. Они будут помогать пожилым и одиноким людям решать бытовые проблемы во время карантинных мер - от покупки продуктов до доставки лекарств.

На встрече с кандидатами на должность секретарей региональных отделений «Единой России» Дмитрий Медведев обозначил первоочередные задачи партии в условиях пандемии коронавируса. Из 13 кандидатов девять - это главы регионов. На встречу приехали руководители Калужской, Магаданской, Липецкой, Новгородской, Тверской и Тамбовской областей, Удмуртской и Бурятской республик, Еврейской АО. По мнению Медведева, в нынешних условиях такое слияние партийных и государственных сил является абсолютно логичным.

- В сегодняшней ситуации соединение государственных возможностей с партийными выглядит абсолютно оправданным просто для того, чтобы нам быстрее достигать целей, - отметил председатель «Единой России». - Сейчас нужно добиться максимального эффекта – помочь стране и помочь людям.

Одной из первоочередных задач во время пандемии Дмитрий Медведев считает помощь социально-ответственному бизнесу. Руководитель «Единой России» поручил губернаторам проработать возможные меры поддержки предпринимателям в регионах. Как подчеркнул глава партии, такая работа уже ведется в Правительстве РФ и в Совете Федерации.

Еще один важный проект «Единой России» - «народная программа», с которой партия вступит на выборах в Госдуму.

- Каждый из вас в своем регионе будет отвечать за ее выполнение. От этого напрямую зависят результаты партии на выборах всех уровней, - подчеркнул Медведев. - Важно, чтобы люди внесли в эту программу как можно больше своих предложений. Узнавать мнение избирателей будем через опросы, социальные сети. У нас есть и такой действенный инструмент, как «народное бюджетирование». Его принципы уже внедрены и успешно действуют в некоторых регионах.

Коронавирус уже внес коррективы в предвыборные планы партии: руководители «Единой России» решили сократить бюджет на проведение предварительного голосования во время подготовки к избирательным кампаниям, а так же транспортные и организационные расходы. Сэкономленные средства будут направлены на организацию работы волонтерских центров, помогающих пенсионерам и одиноким людям во время пандемии. Деньги пойдут на покупку лекарств, продуктов, антисептиков, средств индивидуальной медицинской защиты и другие неотложные нужды.

ДОСЛОВНО

«Вместе мы сможем сделать больше»

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов:

- Сегодня состоялось мое вступление в партию «Единая Россия». Многие знают о том, что на выборы главы Липецкой области я шел при поддержке партии. За этот период нами совместно сделано много добрых дел в интересах жителей области. Разумеется, я не мог находиться в стороне – неоднократно участвовал на заседаниях регионального отделения партии, высказывал критические замечания, предложения по обновлению регионального отделения. Думаю, вместе нам по плечу ответить на все вызовы, которые возникают у нас сегодня: это и коронавирус, и его последствия в экономике, и забота о благосостоянии людей. Многое нам удается, но вместе мы сможем сделать больше.