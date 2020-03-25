Как я перезимовал под куполом

Спецкор «КП» провел уникальный эксперимент - поздней осенью всего за неделю построил себе хай-тек-дом по цене недорогой «Лады» (читайте в номере за 22 ноября 2019 года и на сайте kp.ru). Настало время рассказать, как удалось перезимовать в этом удивительном доме.

ХОЛОД

«Мерзнете?» - это был дежурный вопрос всех друзей и знакомых. Какой вопрос, такой ответ: «К утру, конечно, волосами к стене примерзаю». Спрашивающие знали, что я брит налысо и примерзать мне нечем. Не примерзал.

Зимовка в доме-куполе прошла без особых проблем.Фото: Иван МАКЕЕВ

Сам купол утеплен 10-сантиметровой вентилируемой воздушной прослойкой, потом идут пакеты из ветро-пароизоляции, а внутри у них 5-сантиметровый слой холлофайбера (синтетический аналог меха белого медведя). Все было сделано по технологии, давным-давно обкатанной на Эвересте, где подобные купола стоят уже десяток лет в базовых лагерях.

Несмотря на лютые перепады температуры, купол не отпотевал. Не нашел я «мостиков холода», хотя добрые люди обещали мне, что стальной каркас обязательно промерзнет. Не промерз. И даже огромное панорамное окно не промерзало. И самое главное - не было сквозняков. За бортом воет ветер в трубе, а пламя свечи, горящей для романтики, даже не шелохнется.

Блок управления подогревом пола.Фото: Иван МАКЕЕВ

У меня работали три независимые системы отопления. Я пользовался ими попеременно. Первая и главная - теплый инфракрасный пол. Два контура, каждый со своим пультом управления. Вдобавок - маленькая тепловая пушка. И печь длительного горения российского производства. Теплые полы в свое отсутствие я стал выключать полностью только с середины февраля, когда окончательно стало ясно, что ламинат лег и утвердился.

Печка длительного горения полностью оправдала себя. Сделано в России!Фото: Иван МАКЕЕВ

Я часто приезжал в купол в будни - работать и написал в нем два десятка статей. Мой визит выглядел так. Открываю дверь-стеклопакет из «теплого алюминия». В куполе прохладненько, не более того. Полы работают в дежурном режиме +10 градусов, сразу же выставляю +26 и включаю тепловую пушку. Ставлю чайник и прямо чувствую, как вентилятор смешивает воздух. Через 15 минут в куполе тепло. Печь затапливал редко, а если и топил, то приходилось держать дверь открытой из-за невыносимой жары. Только через два месяца я научился выводить печку на комфортный режим - «тлеет, но не жарит». Утренняя температура в куполе ничем не отличалась от вечерней, лишь чаще включалась тепловая пушка. В месяц отопление электричеством обходилось мне в 2000 рублей. Если бы не оставлял полы включенными - выходило бы рублей 500, не больше.

В среднерусской полосе такой купол смотрится инопланетной игрушкой. Но на поверку оказывается вполне практичным и удобным.Фото: Иван МАКЕЕВ

БЫТ

Люди склонны преувеличивать бытовые проблемы. Вопрос с канализацией решился с помощью биотуалета. Микроволновка и чайник - больше ничего не нужно, хотя родня считала, что мы просто обязаны варить в куполе борщи и жарить котлеты. На печке имелась специальная конфорка для сковороды и чайника, но нам все-таки подарили электроплитку. Летом, как выплачу кредит за купол, пристрою к нему модуль - в нем будут и кухня, и туалет. Если не смогу финансово - обойдусь. Без трагедии.

Винты, на которых держатся стенки дома,проходят обшивку насквозь. Были опасения, что именно через них будет заходить холод в помещение, но всё обошлось.Фото: Иван МАКЕЕВ

С мебелью тоже все решилось быстро. Подруга детства, искусствовед, проживающая в Италии, писала мне про купол с южной экспрессией: «Димка! Заклинаю! Никаких шкафов и буфетов! Сохрани пространство!» И я его сохранил, хотя строители предлагали мне воткнуть в купол по-быстрому стандартный модуль с душем и туалетом, а на него надстроить второй этаж со спальными местами. Точно в центр сферы. Я подумал и отказался. Ощущение пространства и высоты бесценно.

От захламления дома мебелью было решено отказаться. Время показало правильность этого решения.Фото: Иван МАКЕЕВ

Вся нужная мебель без проблем встала вдоль стен. Причем половина интерьера - отечественного производства, и качество не сильно уступает известному шведскому мебельному монстру.

Дом-купол Дмитрия Стешина .

Для души я установил в куполе винтажную аудиосистему, которой лет 40. И был потрясен звуком. Знакомый дизайнер, занимающийся куполами, заметил, что аудиофилы после куполов уже не могут слушать музыку «в квадратных комнатах». Охотно верю.

В месяц отопление электричеством обходилось в 2000 рублей.Фото: Иван МАКЕЕВ

ВИЗИТЫ

Купол обладает совершенно незадекларированной особенностью. Он зонируется сам, без перегородок и дверей. То есть я пишу статью, дочка смотрит фильм, жена тоже стучит по клавишам, и никто никому не мешает. В куполе нет эха, звуки вязнут, как в вате. Пространство дает ощущение одиночества, объем сам по себе является преградой, как межкомнатная стена или дверь в квартире. Апофеозом этого зонирования был визит друзей-журналистов с детьми. В какой-то момент я понял, что нас в куполе 17 человек, из них 6 - дети. И никто никому не мешал!

Общий электрощиток.Фото: Иван МАКЕЕВ

С конца ноября, едва закончились все отделочные работы, я пережил десятки визитов. Строители моего купола записали его в свой образцовый флагманский проект и с моего разрешения отправляли ко мне клиентов. Например, парня-моряка из Владивостока. Участок земли у него на берегу Тихого океана, ветра жуткие, нужно либо вкладываться серьезно в стропильную систему крыши, либо ставить купол, который выдерживает ветер до 40 метров в секунду.

Рабочее место.Фото: Иван МАКЕЕВ

Отец и сын из Армении собираются ставить в горах отель из шести куполов точно моего размера. Два друга из Ставрополя. Парень из окрестностей Сочи. Мне эти визиты были не в тягость, я видел в этих людях нестандартно мыслящих собратьев.

А вот воры ко мне так и не пришли. Я помню комментарии «добрых читателей»: «Порежут ножичком и все вынесут», «Антивандальная дверь со стеклом? Ха-ха, один удар кирпичом!» И все в таком духе. Люди просто до сих пор не могут понять, что правильно охранять не объект, а периметр. Любую дверь можно взломать, в брусовый дом вообще заходишь свободно с любой стороны, если есть бензопила. Стена из четырех кирпичей спокойно прошивается из калашникова пулей со стальным сердечником - видел. А любая бронированная дверь выдергивается «Газелью».

Дом на фоне окружающих просторов.Фото: Иван МАКЕЕВ

Меня охраняли серьезный забор и мои соседи, живущие рядом постоянно. А я приглядывал в свою очередь за соседским имуществом. Единственное, что я сделал, - разместил две видеокамеры и фотоловушку с датчиком движения. Если датчик сработал, сразу же приходит СМС с фото. Дальше - по плану «А», который я раскрывать не буду.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«Вах!»

Купол соответствует всем моим заявленным требованиям. Он был построен фантастически быстро, обошелся в достаточно скромную сумму - 750 тысяч: это с полами, печью, дверью и электрикой. При виде моего дома все говорят «Вах!» и «В реальности круче, чем на картинках».

Так необычный дом и его хозяин выглядят ночью.Фото: Иван МАКЕЕВ

Несколько дней назад из-за коронавируса нашу редакцию перевели на удаленную работу. Мы собрали вещи, взяли кота и уехали в купол... Еще полгода назад на этом месте был кусок земли, заросший бурьяном в человеческий рост…

НЕДОСТАТКИ

1. Отсутствие тамбура, хотя конструктивно он предусмотрен - есть стальные профили на входе.

2. Дополнительное утепление стен на высоту 1,5 метра, так, как делается в куполах, стоящих в горах, - для более сбалансированного теплообмена.

3. Система штор для панорамного окна. Весной они оказались нужны из-за солнца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768057" frameborder="0"></iframe> Спецкор «КП» Дмитрий Стешин перезимовал под куполом.Жить в квадратных комнатах уже не модно. Сейчас всё больше людей переезжают под купол. Среди них и спецкор «КП» Дмитрий Стешин

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