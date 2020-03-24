«Аватар», «Матрица», «Бэтмен» закрыты до конца эпидемии коронавируса

Когда эпидемия рассеется, миру, скорее всего, будет не до кино. Привычка людей смотреть кино в большом зале вместе с кучей незнакомцев и их бактериями восстановится не сразу. Чтобы заманить их назад, потребуются предложения, от которых публика не сможет отказаться. Многие из таких сдвинуты прокатчиками на позднюю осень, когда вирус может вернуться. В их числе новая серия приключений Джеймса Бонда под жизнеутверждающим названием «Не время умирать» и новые ожидаемые релизы студии «Дисней» - «Женщина в окне», «Черная вдова» и «История Дэвида Копперфилда». Не выпущенные весной и летом блокбастеры будут накапливаться. Когда они все-таки попадут в прокат, то займут место тех, чьи съемки были отложены, заморожены или перенесены.

Среди проектов, отложенных на неопределенное время - новый фильм австралийца База Лурмана, автора «Мулен Ружа» и «Великого Гэтсби». У его биопика об Элвисе Пресли еще нет названия, но это именно тот фильм, на съемках которого подхватил коронавирус исполнитель одной из ролей Том Хэнкс. Группа решила не разбирать декорации, надеясь вернуться к съемкам при первой возможности.

В далекой Новой Зеландии остановили бесконечные съемки многочисленных сиквелов «Аватара» Джеймса Кэмерона, хотя более безопасная работа над компьютерными эффектами все-таки продолжается.

Некогда братья, а ныне сестры Вачовски остановили съемки четвертой серии «Матрицы» с участием Киану Ривза и Кэрри Энн Мосс. Работа над сиквелом как раз перед вспышкой вируса переместились из Сан-Франциско в Берлин. Отвечающая за производство этого фильма студия «Уорнер бразерс» отложила производство еще одного ожидаемого сиквела «Фантастические твари 3» и съемки очередного переобутого «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в заглавной роли.

«Сони» закрыла работу над очередной «Золушкой», о которой едва ли кто-то будет переживать. То же самое можно сказать о новых старых фильмах «Диснея» - обновленных версиях «Русалочки», «Один дома» и «Питера Пэна». Детишкам придется пока смотреть предыдущие версии этих вечных сюжетов.

«Юниверсл» остановил очередной выпуск «Парка Юрского периода», а «MGM” - съемки фильма “Самаритянин” с входящим в группу риска Сильвестром Сталлоне. В Ирландии еще один классик, режиссер Ридли Скотт, ушел в бессрочный отпуск со съемок своего фильма «Последняя дуэль» с участием Мэтта Дэймона, Адама Драйвера и Бена Аффлека.

То же самое и с сериалами: в ряду многих других остановлена работа над очередными сезонами «Острых козырьков», «Ведьмака», «Рассказа служанки», новым сериалом от «Амазона» «Властелин колец» и всеми проектами новой платформы «Дисней+».