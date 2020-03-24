2020-03-24T20:08:38+03:00
Звезды

«Аватар», «Матрица», «Бэтмен» закрыты до конца эпидемии коронавируса

Съемки каких еще блокбастеров заморожены или перенесены
Стас ТЫРКИН
Поделиться:
Из-за коронавируса приостановлены съемки голливудских блокбастеров.Из-за коронавируса приостановлены съемки голливудских блокбастеров.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Когда эпидемия рассеется, миру, скорее всего, будет не до кино. Привычка людей смотреть кино в большом зале вместе с кучей незнакомцев и их бактериями восстановится не сразу. Чтобы заманить их назад, потребуются предложения, от которых публика не сможет отказаться. Многие из таких сдвинуты прокатчиками на позднюю осень, когда вирус может вернуться. В их числе новая серия приключений Джеймса Бонда под жизнеутверждающим названием «Не время умирать» и новые ожидаемые релизы студии «Дисней» - «Женщина в окне», «Черная вдова» и «История Дэвида Копперфилда». Не выпущенные весной и летом блокбастеры будут накапливаться. Когда они все-таки попадут в прокат, то займут место тех, чьи съемки были отложены, заморожены или перенесены.

Среди проектов, отложенных на неопределенное время - новый фильм австралийца База Лурмана, автора «Мулен Ружа» и «Великого Гэтсби». У его биопика об Элвисе Пресли еще нет названия, но это именно тот фильм, на съемках которого подхватил коронавирус исполнитель одной из ролей Том Хэнкс. Группа решила не разбирать декорации, надеясь вернуться к съемкам при первой возможности.

В далекой Новой Зеландии остановили бесконечные съемки многочисленных сиквелов «Аватара» Джеймса Кэмерона, хотя более безопасная работа над компьютерными эффектами все-таки продолжается.

Некогда братья, а ныне сестры Вачовски остановили съемки четвертой серии «Матрицы» с участием Киану Ривза и Кэрри Энн Мосс. Работа над сиквелом как раз перед вспышкой вируса переместились из Сан-Франциско в Берлин. Отвечающая за производство этого фильма студия «Уорнер бразерс» отложила производство еще одного ожидаемого сиквела «Фантастические твари 3» и съемки очередного переобутого «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в заглавной роли.

«Сони» закрыла работу над очередной «Золушкой», о которой едва ли кто-то будет переживать. То же самое можно сказать о новых старых фильмах «Диснея» - обновленных версиях «Русалочки», «Один дома» и «Питера Пэна». Детишкам придется пока смотреть предыдущие версии этих вечных сюжетов.

«Юниверсл» остановил очередной выпуск «Парка Юрского периода», а «MGM” - съемки фильма “Самаритянин” с входящим в группу риска Сильвестром Сталлоне. В Ирландии еще один классик, режиссер Ридли Скотт, ушел в бессрочный отпуск со съемок своего фильма «Последняя дуэль» с участием Мэтта Дэймона, Адама Драйвера и Бена Аффлека.

То же самое и с сериалами: в ряду многих других остановлена работа над очередными сезонами «Острых козырьков», «Ведьмака», «Рассказа служанки», новым сериалом от «Амазона» «Властелин колец» и всеми проектами новой платформы «Дисней+».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Вывозить из России спецпоездом будут только тех украинцев, которые захотят уехать
Грета Тунберг сообщила, что у нее «вероятно» был коронавирус
Сроки пересдачи экзамена в Госавтоинспекции меняются: какие нововведения ждут кандидатов в водители
Трамп хочет открыть границы США к Пасхе
В Госавтоинспекции дали советы кандидатам в водители: как правильно подготовиться и вести себя на экзамене
Госавтоинспекция: В России необходимо усилить проверку качества обучения в автошколах
Под домашним карантином находится треть населения планеты
На пустом перроне в оцеплении: появилось видео с прибывшим в Киев «зараженным» поездом
"В ближайшее время будет выработан план": министр спорта прокомментировал перенос Олимпиады
Политолог предположила, как пандемия изменит мировую медицину
Авиакомпании России за сутки вывезли из семи стран более 1,3 тыс. человек
В Госдуме поддержали решение перенести Олимпиаду-2020 из-за коронавируса
Из Украины россиян будут эвакуировать при помощи железнодорожного сообщения
В регионах России из-за коронавируса закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры
Минтранс привлечет силы Минобороны и МЧС для эвакуации россиян
ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты малому бизнесу и самозанятым
Россиянка рассказала, как переживают коронавирус в Нидерландах
«Свет в конце туннеля»: Олимпийский огонь останется в Японии как символ надежды
В Госдуме поддержали карантин для всех пожилых людей страны
Главный хирург США о ситуации в стране с коронавирусом: "Я хочу, чтобы Америка осознала, что все станет плохо"
США могут стать новым эпицентром распространения коронавируса
Собянин утвердил первоочередные меры поддержки бизнеса при карантине
В Госдуме назвали правильным решение перенести Олимпиаду-2020 на год
Рерих, уникальные фрески и механические диковины: что посмотреть в онлайне, не выходя из дома?
Умер Альбер Удерзо - автор комиксов об Астериксе
Минздрав разрешил назначать ибупрофен при лечении коронавируса
От коронавируса умерла Лючия Бозе - итальянская актриса
"Россия сегодня" выпустит руководство от китайских медиков по борьбе с коронавирусом
В России за нарушение карантина предложили лишать свободы на срок до 7 лет