Как Семе помогли поверить в себя и встать на ноги с инвалидной коляски

Слова «детский хоспис» у большинства людей вызывают нежелание продолжать разговор на эту тему. Просто не хочется лишний раз травмировать себя, думать о плохом и проецировать проблемы на своих детей.

В «Доме Радужного Детства» дети встают на ноги. Порой это фигура речи, которая означает, что ребенок делает успехи в развитии: как физическом, так и умственном. Ведь есть такие тяжелые диагнозы, которые ни при каких видах лечения не позволят малышу пойти своими ногами. Но встают на ноги дети и в прямом смысле.

Так произошло с Семёном Шматухой. Мальчику 8 лет, и у него ДЦП. Когда он попал в хоспис впервые — это произошло в середине прошлого года — Сёма всё время был в инвалидной коляске. Когда же специалисты пытались его из нее вытащить и попробовать поставить на ноги, Сёма кричал в ужасе: «Я же упаду! Я сейчас упаду! Посадите меня в коляску!»

Сема мечтает стать фотографом Фото: предоставлено авторами проекта

Сёма не верил в свои силы. Он смирился с немощью и зависимостью от коляски. И если специалисты массажа и адаптивной физкультуры работали над тем, чтобы придать Сёме физическую силу, то психологам нужно было вселить в мальчику силу духовную. Чтобы Сёма поверил в себя.

Когда-то Сёма входил, а точнее въезжал, в кабинет психолога без стука. Сейчас Сёма, опираясь на трость, медленно подходит к двери кабинета психолога, стучится и вежливо спрашивает: «А можно мне войти? Я пришел на занятия».

Ключевое слово здесь — «подходит». Ведь после первого курса терапии в «Доме Радужного Детства» Сёма пошел. Сам, своими ногами. Это было трудно и очень эмоционально. Сопровождалась постановка на ноги слезами, криком. Ноги у Сёмы дрожали и подгибались, а руками мальчик цеплялся то за маму, то за инструктора физкультуры. Сёме все время казалось, что он вот-вот упадет и ушибется. Но шли дни. Расстояние, которое Сёма преодолевал своими ногами всё увеличивалось. И наконец Сёмины дни больше не начинались инвалидной коляской.

… И возвращаясь в хоспис на повторный курс терапии, для закрепления результатов, Сёма шел с мамой за руку. Другой рукой он сжимал трость.

Улучшилось у ребенка не только его физическое состояние, но и интеллектуальное. Если в том году его приходилось буквально заставлять лепить из пластилина и рисовать картины, то сейчас Сёма с радостью шагает к психологу и с порога заявляет: «Света, а чем мы сегодня будет заниматься? Лепить будем?»

Единственное, что осталось неизменным, это мечта Сёма. Мальчик остается верен своей цели — стать фотографом. Все его разговоры только об одном: о фотокамере, которой Сёма грезит день и ночь. Спрашивает постоянно взрослых: «А я же смогу стать фотографом, когда вырасту?»

"Дом радужного детства" Фото: предоставлено авторами проекта

Пожалуй, главное в своей жизни Сёма уже сделал. Он встал с инвалидного кресла и теперь ходит на ногах. Это был переломный момент и в терапии, и в жизни мальчика в целом. И после такого свершения смело можно предположить, что у Сёмы все будет получаться и дальше: он будет тренировать свое тело, свой мозг и в конце концов взрослый Семён Шматуха, увешанный аппаратурой будет колесить по Африке и делать снимки животных, как он когда-то мечтал в детстве.

«Саша! Ты знаешь… а я буду фотать жирафов. В Африке! Я поеду туда и буду фотать их!» — смеясь, строит планы Семён.

Сёма встал на ноги, благодаря пожертвованиям неравнодушных людей. «Дом Радужного Детства» — это благотворительный проект, который не финансируется государством. Чтобы тяжелобольные дети могли бесплатно получить необходимую помощь специалистов, необходимо участие обычных людей. Чтобы наша с вами жизнь, жизнь детей и их родителей, менялась в лучшую сторону, нужно приложить усилия — здесь и сейчас.