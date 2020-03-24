Закрытие ресторанов в Москве из-за коронавируса

Роспотребнадзор пока не требует закрытия ресторанов в Москве из-за угрозы коронавируса: по указанию ведомства лишь применили ограничение «не собираться более 50 человек». В заведениях спешно убрали столы, следят за количеством посетителей, дезинфицируют каждый час ручки дверей, поверхностей. Но главная проблема – люди боятся и все реже приходят кушать в общественные места.

Рестораны почти банкроты

- В ресторанах пустота, коронавирус ударил по бизнесу, и мы пытаемся ответить ему тем же. Сейчас идет настоящая война, мы каждый день считаем потери, число «убитых» и «раненых». И можно сказать, что наш бизнес в прямом смысле на грани жизни и смерти: падение по выручке и гостям в некоторых ресторанах уже не 70%, как буквально вчера, а все 90%, - рассказывает Сергей Миронов, основатель ресторана Мясо&Рыба.

Миронов считает, что без господдержки на ресторанной отрасли в России можно будет поставить крест. Многие заведения без пяти минут банкроты: на зарплаты сотрудникам, закупку продуктов, платежи по кредитам и расчеты с арендодателями денег у нас нет.

- Вы свой ресторан готовите к временному закрытию? – спрашиваю.

- Пока не закрываемся, но ежедневные убытки катастрофические. Месяц доработаем, тогда по итогам посмотрим. Но они уже очень большие. Все деньги, вся прибыль, все что есть на счету уйдет в погашение. В апреле уже будет точно минус, который непонятно чем закрывать, - рассказывает «КП» Сергей Миронов, основатель ресторана Мясо&Рыба.

- А доставку еды делаете?

- Делаем. Но мы же ресторан с гастрономией, у нас практически доставки нет. Что доставляют обычно: пиццу, суши, ланчи. В день у меня из ресторана две доставки проходит.

Сергей Миронов, основатель ресторана Мясо&Рыба.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Рестораторы просили освободить их до конца 2020 года от обязанностей уплаты всех видов налогов. И предоставить нуждающимся предприятиям общественного питания беспроцентные кредиты, посредством выдачи их государственными банками, льготную отсрочку по оплате действующих кредитов, овердрафтов на шесть месяцев. И власти города услышали. Соответствующее постановление приняли на заседании Президиума Правительства Москвы, которое провел Сергей Собянин.

- Будет продлен срок уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу до 31 декабря 2020 года (включительно) для организаций, работающих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса, - сообщили в мэрии Москвы.

Но ряд ресторанов уже закрылись. Самыми первыми не выдержали владельцы бара «Strelka» и закрылись с 16 марта до 4 апреля.

- Как ресторан, так и бар, будут закрыты, мы также отменяем все вечеринки на этот период. Мы не поддаемся панике, но призываем соблюдать меры безопасности, регулярно мыть руки, - сообщили в баре.

На карантин с 23 марта ушли ресторан «LavkaLavka» на Петровке, бургерная «FamilyFarmBurger» в «Авиапарке» и «Herbarium polugar bar» на Петровке.

- Не буду пока вдаваться в подробности почему, зачем и что дальше. Откроемся ли через две недели - не знаю, - сообщил Дмитрий Акишкин, владелец ресторана «LavkaLavka».

Доставка и космическая чистота

Дорогие рестораны и недорогие кафе тем временем организовывают доставку еды, предоставляют скидки, обещают сверхнадежность и космическую чистоту.

- Мы привезем прямо к вам домой любые блюда из основного, детского меню или меню завтраков. Доставка бесплатная в пределах МКАД при заказе от 2000 рублей. Самостоятельно забрать заказ можно круглосуточно, причем со скидкой 30%, - рассказали в ресторане «Dr.Живаго».

Из сети «Ресторанов Раппопорта», а это 16 заведений, можно заказать любую еду, но если гость забирает заказ самостоятельно, предоставляется скидка 30%.

- К оплате принимаются наличные и банковские карты, - говорят в сети ресторанов.

В связи с распространением коронавируса COVID-19 заведения общепита предприняли беспрецедентный ряд мер и просят людей с признаками ОРВИ или кашля не приходить, а оставаться дома.

- Мы используем бактерицидные лампы-рециркуляторы, обрабатываем все поверхности каждый час, предоставляем жидкости санитайзеры. А также используем тепловизоры на входе для выявления гостей c повышенной температурой тела и по желанию гостей выдаем маски, - рассказали в ресторане KODO в ТЦ «Модный сезон».

КСТАТИ

Фудкорты предлагают маски

В фудмоле «Депо Лесная» ведется дополнительная уборка помещений, установлены диспенсеры с антисептическими средствами, все сотрудники носят антибактериальные маски.

- В «Депо» и на Центральном рынке в целях безопасности горожан и снижения риска распространения коронавируса были отменены все массовые мероприятия: концерты, воркшопы и мастер-классы, - рассказали в компании «Киевская площадь».

К тому же между столами увеличили расстояние, а в очистительных системах чаще заменяются воздушные фильтры.