77-летняя Ангелина Вовк самоизолируется с другом: «Панике не поддаюсь, но гречки прикупила!»

Мы обсудили с Ангелиной Вовк изменения в ее графике, которые произошли на этой неделе. 77-летняя Ангелина Михайловна в беседе с kp.ru призывает не поддаваться панике и рассказывает о своих буднях в Москве и Подмосковье и укреплении здоровья в период пандемии.

- Ангелина Михайловна, как сейчас здоровье укрепляете?

- В эту субботу была в бассейне, который я очень люблю - с морской водой. Сейчас его закрыли. Нас плавало в этом бассейне человек пять, там есть сауна, где можно погреться. Советую всем, у кого есть баня на даче – прогреваться. Вирус боится горячего. Когда у меня нет возможности сходить в баню или сауну – прогреваюсь по-другому. Сегодня утром взяла электрическое одеяло, полежала, прогрелась - встала как будто заново родилась. Выложила в инстаграме совет, как по Залманову обернуть свое тело горячим полотенцем. Попробовала сама сегодня – обернулась. Но не работает – полотенце быстро остывает. Получается, это какой-то фейк я выставила всем. Удалю! Обязательно пью горячую воду, рекомендую иван-чай, чай с чабрецом, имбирем, клюкву, облепиху.

- В вашем окружении кого приходится успокаивать, убеждать, чтобы не поддавались панике?

- В моем окружении все близкие люди верующие, поэтому никто не паникует. Всем нужно соблюдать карантинные правила, которые их касаются. Это верный путь к тому, чтобы справиться с этим вирусом.

- Вы сегодня в Москве?

- Нет уехала, так как сегодня за городом отмечаем день рождения моей крестницы — с самыми близкими людьми.

Но после семейного праздник Ангелина Михайловна вернется в свою московскую квартиру – у них с близким другом историком музыки и радиоведущим 50-летним Михаилом Куницыным запланированы домашние съемки для соцсетей роликов их «музыкальной гостиной». Напомним, что в конце прошлого года Вовк рассказала kp.ru о том, что Куницын сделал ей предложение. Намекал Михаил на это давней подруге и раньше, а решился действовать недавно. Однако Ангелина Михайловна согласия на свадьбу не дала, и по-прежнему воспринимает Михаила, как близкого друга, а не жениха. Поэтому Вовк и Куницына живут каждый в своей столичной квартире. Друзья шутят: «Они самоизолируются дома у Ангелины для записи роликов в инстаграм».

Ангелина Вовк и Михаил КуницынФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- В минувшие выходные вы были в эфире телешоу «Привет, Андрей!» Посещаете съемки? Есть предложение на ведение мероприятий – они теперь перенеслись, есть заказы на май, июнь?

- Пока особо и не предлагают ничего вести. На съемки на прошлой неделе ходила – снимали передачу о творчестве моей любимой Валечки Толкуновой, я не могла не прийти. Хотя все сомневались, что я буду. Людям моего «юного» возраста надо сидеть на даче, а я вот выходила в свет. Но, конечно, возраст есть возраст. Но надо не поддаваться панике. Стараюсь думать о светлом, о прекрасном. На прошлой неделе ходила в магазины. Пока без маски ходила. Но гречки прикупила на всякий случай.

- Какие коррективы в работу внесли?

- Из рабочих вопросов меня больше всего беспокоит мой фестиваль «Песенка года». Сейчас мы проводим заочные отборы. Так как фестиваль запланирован на середину июля, то я надеюсь с божьей помощью к тому времени все будет хорошо. Знаете, когда я была в Японии - поднималась на Фудзияму. И на гору поднималось массу людей. Причем шли и старики, старушки 90-летнего возраста, молодежь. Разные поколения. Когда они шли – а это все-таки это 3800 метров, то поддерживали друг друга, говорили: «Мужайтесь, мужайтесь!» Вот и нашему народу, который уже столько в своей истории преодолел, что в этот период надо не паниковать, а соблюдать карантинные правила. Все видят, что строят новую больницу большую – значит, даже если и заболеешь, то помогут. У нас многое делается, чтобы остановить пандемию.