Морщины ее мечты

«Секс в большом городе» начали снимать в 1998 году, закончили в 2004-м, но сыгравшие в сериале актрисы по-прежнему популярны, и особое внимание привлекает исполнительница роли Кэрри Брэдшоу, которая просто отлично выглядит. Правда, грудь увеличилась и черты лица изменились… Мы обратились за комментариями к эксперту, мэтру пластической хирургии, основателю клиники Frau Klinik профессору Сергею Блохину.

Сергей Блохин. Фото: Личный архив.

1. - Хирурги выполнили актрисе фейслифтинг - подтяжку лица. Об этом можно сказать, изучив фотографии Паркер, на которых заметна измененная форма мочки уха, - объясняет профессор. - Своевременно выполненная глубокая подтяжка лица дает хорошие результаты: контуры лица и шеи становятся более четкими, крупные морщины разглаживаются, устраняется дряблость за счет удаления избытков кожи и работе со SMAS (мышечно-апоневротическая система лица). В случае с Паркер операция была выполнена профессионально. Но она была сделана до того, как она вступила в возраст менопаузы, это сильный стресс для женского организма - именно в этот момент старение происходит моментально, поэтому нужно привлекать специалистов другого профиля. В первую очередь из области эндокринологии.

2. Также у актрисы была блефаропластика - пластика век. Обычно возрастные изменения затрагивают данную область в возрасте 35 - 40 лет: кожа увядает, теряется упругость и эластичность тканей, что приводит к образованию морщин и разрастанию периорбитальной (вокруг глаз) жировой клетчатки. Верхнее веко становится тяжелее, опускаются уголки глаз. У Сары глубоко посажены глаза, поэтому избытки кожи и жировые грыжи нижних век были так ярко выражены.

3. Бюст актрисы явно увеличился по сравнению с ранними фото. Скорее всего, была проведена операция эндопротезирования молочных желез (хирургическое вмешательство, направленное на увеличение груди). По фото сложно говорить о том, какая методика была применена. Сейчас самой безопасной техникой считается эндоскопическая маммопластика с установкой имплантатов через подмышечную впадину.

Профессор Блохин легко разглядел на лице голливудской знаменитости все следы хирургического вмешательства.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КСТАТИ

И подружки туда же!

О том, как сохраняют красоту и молодость коллеги Сары Джессики по сериалу, рассказывает Андрей Копасов, ведущий пластический хирург клиники Сергея Блохина.

Ким Кэттролл (Саманта Джонс) уже 63 года, но она лишь слегка поправлялась, а в остальном вполне себе соблазнительная дама в возрасте лет 50. «Был выполнен фейслифтинг - подтяжка лица, а также круговая блефаропластика», - делает вывод доктор Копасов.

Ким Кэттрол, она же Саманта Джонс, уже разменяла седьмой десяток.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) месяц назад исполнилось 55 лет, и она выглядит свежее и моложе Паркер. «Изначально у актрисы хорошие данные, поэтому и подтяжку на ее лице непрофессионал не заметит», - считает эксперт.

Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) отпраздновала 55-летие чуть раньше Сары Джессики.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Синтии Никсон (Миранда Хоббс) всего 53 года, а выглядит она чуть хуже старших подруг. «Ей провели круговую блефаропластику, поэтому кожа вокруг глаз без морщин, складок, - прокомментировал возрастные изменения Синтии Андрей Копасов. - Кроме того, Синтия делает инъекционную косметологию, судя по отсутствию морщин на лбу».

Самая молодая из квартета звезд «Секса...» - 53-летняя Синтия Никсон (Миранда Хоббс).Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кстати, Никсон не скрывала, что лоб - это ее проблемная зона, которую она разглаживает инъекциями специальных препаратов.