2020-03-25T11:20:44+03:00
Звезды

Оригинальный финал «Красотки» с Джулией Робертс: «Героиня отрешенно смотрит в пространство. Ее глаза пусты…»

Исполнилось 30 лет со дня выхода одной из самых любимых голливудских романтических комедий
Николай ГЕРАСИМОВ
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«Красотка» вышла на экраны в марте 1990 года. Сразу заняла первое место в списке самых кассовых картин уикенда«Красотка» вышла на экраны в марте 1990 года. Сразу заняла первое место в списке самых кассовых картин уикенда
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На самом деле «Красотка» не должна была быть романтической комедией. Не должна была быть очаровательной сказкой, в которой миллионер-Пигмалион превращал в прекрасную леди проститутку-Золушку, а затем влюблялся в нее. «Красотка» не должна была заканчиваться хеппи-эндом. В ней не должны были играть Джулия Робертс и Ричард Гир. Первоначально это была мрачная реалистическая драма, а та «Красотка», которую мы знаем и любим, появилась вопреки воле ее сценариста.

ТРИ ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ В ЗУБЫ - И ВПЕРЕД

В конце 80-х Дж. Ф. Лоутон был молодым кинодраматургом и пытался сделать карьеру в Голливуде. Пытался придумывать то боевики про ниндзя, то комедии (единственный фильм, который сняли по его сценарию, назывался «Женщины-каннибалы в смертельных джунглях авокадо»). В какой-то момент он решил переключиться на серьезные темы; вдохновившись драмами «Уолл-стрит» и «Последний наряд», придумал историю о финансисте, который разрушает компании, и в конце концов лицом к лицу сталкивается с человеком, пострадавшим от его действий. (Кстати, в окончательной версии сценария и фильма такие эпизоды есть, хотя и не сразу вспоминаются). Потом появилась проститутка, которая соглашалась провести с этим финансистом неделю в качестве эскорта за гонорар в три тысячи долларов. Сценарий так и назывался - «$3000». Естественно, в финале герои расставались. Вивиан со своей подружкой Кит отправлялась на автобусе в Диснейленд.

Вот последняя сцена, какой она была в сценарии.

«Вивиан и Кит сидят в автобусе. Кит сидит у окна, смотрит в него с теплой, счастливой улыбкой. Она практически невыносимо счастлива.

КИТ: Можно, я куплю один из тех воздушных шариков? Вон тех, с ушами?

Вивиан сидит рядом и отрешенно смотрит в пространство, ее глаза пусты. С ее щеки все еще не сошел синяк. Она в платье мятно-зеленого цвета, но ее волосы плохо уложены, пряди свисают на бледное лицо. Кит кашляет.

КИТ: Ой, наверное, это глупо. Они же для детей.

Вивиан моргает и устало смотрит на Кит.

ВИВИАН: Нет, малыш. Ты можешь купить себе шарик. С ушами.

Кит счастливо улыбается и вновь отворачивается к окну. Вивиан смотрит перед собой пустым взглядом».

Исполнилось 30 лет со дня выхода одной из самых любимых голливудских романтических комедий

Исполнилось 30 лет со дня выхода одной из самых любимых голливудских романтических комедий

Красотка (1990) - Трейлер.

АЛЬ ПАЧИНО И МИШЕЛЬ ПФАЙФФЕР СКАЗАЛИ «НЕТ!»

Сценарий, между прочим, всем понравился, был куплен и попал на студию Disney, которая уже в конце 80-х помимо мультиков производила все, что угодно. Продюсеры как раз хотели выпустить что-нибудь помрачнее, совсем для взрослых. Но сценарий попал к режиссеру Гарри Маршаллу, который неожиданно увидел в нем не драму, а сказку. В интервью Vanity Fair он вспоминал: «В моем представлении Джулия Робертс была Рапунцель, Ричард Гир - прекрасным принцем, а Гектор Элизондо - феей-крестной».

Сценарий переписал сначала сам Лоутон, потом Маршалл, потом были привлечены еще несколько авторов - в общем, коллективное творчество, как очень часто бывает в Голливуде. На главные роли продюсеры и Маршалл перепробовали целую толпу знаменитых актеров и актрис. Кого-то мысленно, а с кем-то дело дошло и до читки сценария вслух. Например, Аль Пачино уже почти репетировал с Джулией Робертс, когда принял решение все-таки отказаться от роли. Отказался и Берт Рейнолдс. Среди других кандидатур были Кристофер Рив, Дензел Вашингтон, Дэниел Дэй-Льюис, Кевин Клайн…

В конце концов обратились к Ричарду Гиру. Тот поначалу сказал «Нет!», но потом его представили Робертс - и ее обаяние покорило актера. Он подписал контракт. (Кстати, продюсеры потом спорили, оставлять финал печальным или все-таки приделать хеппи-энд; Лоутон считает, что именно дуэт Гира и Робертс, идеально подошедших друг другу на экране, заставил их выбрать второй вариант. Не было бы такой «алхимии» у актеров - не было бы и счастья у проститутки с финансистом).

Между тем, Джулию Робертс тоже выбрали на роль далеко не сразу. К 1989 году, когда шел кастинг, она могла похвастаться только ролями в фильмах «Мистическая пицца» и «Стальные магнолии», причем второй даже не вышел на экраны. Она была практически никто - просто ужасно обаятельная начинающая киноактриса. И на нее обратили внимание далеко не сразу. Главными кандидатками были очень популярные в ту пору Мег Райан и Карен Аллен, но обе отказались от роли проститутки. Как и звезда подростковых комедий Молли Рингуолд - та сразу заявила, что ей будет некомфортно изображать «такую женщину». Мишель Пфайффер не понравилась интонация сценария, Дэрил Ханна объявила, что он унижает женщин, Дженнифер Джейсон Ли решила, что работа проститутки - слишком отвратительная, чтобы делать Вивиан комедийной героиней. Вайнона Райдер была сочтена слишком юной, Валерии Голино помешал итальянский акцент. Дайан Лейн уже совсем было согласилась, но вспомнила, что обязалась сниматься в другом фильме. Вот так - немного не от хорошей жизни - и возникла Робертс.

МАССАЖ ДЛЯ ДЖУЛИИ

Съемки шли довольно гладко: студия Disney выделила достаточно денег, и авторам не надо было укладываться в сжатые сроки. Из «забавных случаев» вспоминается какая-то ерунда вроде того, что у Робертс внезапно началась крапивница - или что во время съемок любовной сцены она испугалась, что у нее на лбу вздуется вена, и Гиру поочередно с режиссером пришлось делать ей массаж, чтобы успокоилась.

«Красотка» вышла на экраны в марте 1990 года. Сразу заняла первое место в списке самых кассовых картин уикенда. А в следующий уикенд - редчайший случай! - собрала больше, чем в первый. Она держалась в топе бокс-оффиса несколько месяцев, и стала третьей по сборам в 1990 году. При бюджете в 14 миллионов долларов она принесла 463 миллиона сборов по всему миру. До сих пор это самый кассовый фильм студии Disney с рейтингом R (американский аналог русского «18+»). Никто, конечно, не ожидал такого успеха. И мало кто думал, что Джулия Робертс получит за роль Вивиан номинацию на «Оскар» (уже вторую - первая ей досталась за «Стальные магнолии») и станет сверхновой суперзвездой.

КСТАТИ

Места в Лос-Анджелесе, где снимался фильм, туристу легко посетить и сейчас. Например, отель, в котором разворачивается действие - это Regent Beverly Wilshire (правда, номер, где живет герой Ричарда Гира - декорация, построенная в студии). Шопингом героиня занимается на Родео-драйв. А с улитками пытается управиться в ресторане, который во время съемок назывался Rex II, а сейчас называется Cicada. Поужинать в нем нынче можно за 59 долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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