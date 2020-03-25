Оригинальный финал «Красотки» с Джулией Робертс: «Героиня отрешенно смотрит в пространство. Ее глаза пусты…»

На самом деле «Красотка» не должна была быть романтической комедией. Не должна была быть очаровательной сказкой, в которой миллионер-Пигмалион превращал в прекрасную леди проститутку-Золушку, а затем влюблялся в нее. «Красотка» не должна была заканчиваться хеппи-эндом. В ней не должны были играть Джулия Робертс и Ричард Гир. Первоначально это была мрачная реалистическая драма, а та «Красотка», которую мы знаем и любим, появилась вопреки воле ее сценариста.

ТРИ ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ В ЗУБЫ - И ВПЕРЕД

В конце 80-х Дж. Ф. Лоутон был молодым кинодраматургом и пытался сделать карьеру в Голливуде. Пытался придумывать то боевики про ниндзя, то комедии (единственный фильм, который сняли по его сценарию, назывался «Женщины-каннибалы в смертельных джунглях авокадо»). В какой-то момент он решил переключиться на серьезные темы; вдохновившись драмами «Уолл-стрит» и «Последний наряд», придумал историю о финансисте, который разрушает компании, и в конце концов лицом к лицу сталкивается с человеком, пострадавшим от его действий. (Кстати, в окончательной версии сценария и фильма такие эпизоды есть, хотя и не сразу вспоминаются). Потом появилась проститутка, которая соглашалась провести с этим финансистом неделю в качестве эскорта за гонорар в три тысячи долларов. Сценарий так и назывался - «$3000». Естественно, в финале герои расставались. Вивиан со своей подружкой Кит отправлялась на автобусе в Диснейленд.

Вот последняя сцена, какой она была в сценарии.

«Вивиан и Кит сидят в автобусе. Кит сидит у окна, смотрит в него с теплой, счастливой улыбкой. Она практически невыносимо счастлива.

КИТ: Можно, я куплю один из тех воздушных шариков? Вон тех, с ушами?

Вивиан сидит рядом и отрешенно смотрит в пространство, ее глаза пусты. С ее щеки все еще не сошел синяк. Она в платье мятно-зеленого цвета, но ее волосы плохо уложены, пряди свисают на бледное лицо. Кит кашляет.

КИТ: Ой, наверное, это глупо. Они же для детей.

Вивиан моргает и устало смотрит на Кит.

ВИВИАН: Нет, малыш. Ты можешь купить себе шарик. С ушами.

Кит счастливо улыбается и вновь отворачивается к окну. Вивиан смотрит перед собой пустым взглядом».

Исполнилось 30 лет со дня выхода одной из самых любимых голливудских романтических комедий

Красотка (1990) - Трейлер.

АЛЬ ПАЧИНО И МИШЕЛЬ ПФАЙФФЕР СКАЗАЛИ «НЕТ!»

Сценарий, между прочим, всем понравился, был куплен и попал на студию Disney, которая уже в конце 80-х помимо мультиков производила все, что угодно. Продюсеры как раз хотели выпустить что-нибудь помрачнее, совсем для взрослых. Но сценарий попал к режиссеру Гарри Маршаллу, который неожиданно увидел в нем не драму, а сказку. В интервью Vanity Fair он вспоминал: «В моем представлении Джулия Робертс была Рапунцель, Ричард Гир - прекрасным принцем, а Гектор Элизондо - феей-крестной».

Сценарий переписал сначала сам Лоутон, потом Маршалл, потом были привлечены еще несколько авторов - в общем, коллективное творчество, как очень часто бывает в Голливуде. На главные роли продюсеры и Маршалл перепробовали целую толпу знаменитых актеров и актрис. Кого-то мысленно, а с кем-то дело дошло и до читки сценария вслух. Например, Аль Пачино уже почти репетировал с Джулией Робертс, когда принял решение все-таки отказаться от роли. Отказался и Берт Рейнолдс. Среди других кандидатур были Кристофер Рив, Дензел Вашингтон, Дэниел Дэй-Льюис, Кевин Клайн…

В конце концов обратились к Ричарду Гиру. Тот поначалу сказал «Нет!», но потом его представили Робертс - и ее обаяние покорило актера. Он подписал контракт. (Кстати, продюсеры потом спорили, оставлять финал печальным или все-таки приделать хеппи-энд; Лоутон считает, что именно дуэт Гира и Робертс, идеально подошедших друг другу на экране, заставил их выбрать второй вариант. Не было бы такой «алхимии» у актеров - не было бы и счастья у проститутки с финансистом).

Между тем, Джулию Робертс тоже выбрали на роль далеко не сразу. К 1989 году, когда шел кастинг, она могла похвастаться только ролями в фильмах «Мистическая пицца» и «Стальные магнолии», причем второй даже не вышел на экраны. Она была практически никто - просто ужасно обаятельная начинающая киноактриса. И на нее обратили внимание далеко не сразу. Главными кандидатками были очень популярные в ту пору Мег Райан и Карен Аллен, но обе отказались от роли проститутки. Как и звезда подростковых комедий Молли Рингуолд - та сразу заявила, что ей будет некомфортно изображать «такую женщину». Мишель Пфайффер не понравилась интонация сценария, Дэрил Ханна объявила, что он унижает женщин, Дженнифер Джейсон Ли решила, что работа проститутки - слишком отвратительная, чтобы делать Вивиан комедийной героиней. Вайнона Райдер была сочтена слишком юной, Валерии Голино помешал итальянский акцент. Дайан Лейн уже совсем было согласилась, но вспомнила, что обязалась сниматься в другом фильме. Вот так - немного не от хорошей жизни - и возникла Робертс.

МАССАЖ ДЛЯ ДЖУЛИИ

Съемки шли довольно гладко: студия Disney выделила достаточно денег, и авторам не надо было укладываться в сжатые сроки. Из «забавных случаев» вспоминается какая-то ерунда вроде того, что у Робертс внезапно началась крапивница - или что во время съемок любовной сцены она испугалась, что у нее на лбу вздуется вена, и Гиру поочередно с режиссером пришлось делать ей массаж, чтобы успокоилась.

«Красотка» вышла на экраны в марте 1990 года. Сразу заняла первое место в списке самых кассовых картин уикенда. А в следующий уикенд - редчайший случай! - собрала больше, чем в первый. Она держалась в топе бокс-оффиса несколько месяцев, и стала третьей по сборам в 1990 году. При бюджете в 14 миллионов долларов она принесла 463 миллиона сборов по всему миру. До сих пор это самый кассовый фильм студии Disney с рейтингом R (американский аналог русского «18+»). Никто, конечно, не ожидал такого успеха. И мало кто думал, что Джулия Робертс получит за роль Вивиан номинацию на «Оскар» (уже вторую - первая ей досталась за «Стальные магнолии») и станет сверхновой суперзвездой.

КСТАТИ

Места в Лос-Анджелесе, где снимался фильм, туристу легко посетить и сейчас. Например, отель, в котором разворачивается действие - это Regent Beverly Wilshire (правда, номер, где живет герой Ричарда Гира - декорация, построенная в студии). Шопингом героиня занимается на Родео-драйв. А с улитками пытается управиться в ресторане, который во время съемок назывался Rex II, а сейчас называется Cicada. Поужинать в нем нынче можно за 59 долларов.