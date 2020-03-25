«Рынки взлетают»: нефть, рубль и российские биржи растут второй день подряд

Эта неделя на финансовых рынках как весеннее солнце. Еще недавно были метель и холод. А теперь светло и жить хочется. Морозы еще могут вернуться, но есть надежда, что скоро точно настанет лето. Стоимость нефти продолжает понемногу расти и подбирается к $30 за баррель. Рубль укрепляется примерно на 2%, курс уже ниже 78 рублей за доллар. А биржи показывает еще более стремительный рост - почти 5%. С чего вдруг такой позитив?

- У участников рынка два основных повода для стабилизации. Во-первых, предпринятые в Европе меры карантина позволяют несколько замедлить темпы распространения вируса в таких странах, как Италия, Германия и Франция. Во-вторых, центральные банки и правительства стран по всему миру продолжают запускать беспрецедентные по масштабам меры поддержки мировой экономики, - поясняют в своем ежедневном отчете аналитики Нордеа Банка.

Суть в том, что США и ЕС начали активно помогать деньгами финансовым рынкам, а бизнесу и гражданам пообещали льготы и субсидии. Это привело к тому, что биржи в Штатах выросли вчера на 10%. Это самый большой однодневный рост чуть ли не за столетие.

- Американский рынок акций хоть и с задержкой, но с большим энтузиазмом отреагировал на безлимитный пакет стимулирующих мер ФРС США. Кроме того, инвесторы надеются на скорое принятие в американском Конгрессе стимулирующего пакета в размере $2 трлн, который призван ограничить экономический ущерб от борьбы с коронавирусом, - поясняет Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам». - Похоже, что сильнейший коктейль состоящий из налоговых и денежно-кредитных ингредиентов способен вернуть к жизни депрессивные рынки.

Правда, часть экспертов все же скептичны. Денежная инъекция со слоновьей дозой может решить проблемы сегодня или в ближайший месяц. Но что дальше? И как это поможет российской экономике, зависящей от цены на нефть? Пока никак.

- Для рынка нефти помимо развития событий с коронавирусом сохраняется фактор избыточного предложения в условиях ценовой войны между основными производителями нефти. Поэтому риски для рубля со стороны нефтяного рынка остаются высокими, - подытоживают в Нордеа Банке.

Но предсказать что-то более конкретное сейчас не берется никто. Слишком много неизвестных.

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