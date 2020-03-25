Почему приметы, нумерология и финансовый успех тесно связаны?

Вы, наверное, обращали внимание, что иногда два друга начинают похожие бизнесы. У одного дела все время идут в гору, тогда как у второго постоянно вырастают препятствия на пути. И бизнес может быть похожий, и образование у них одинаковое, они даже могли расти в одном дворе, но один через несколько лет становится богатым, а второй идет работать куда-то по найму, решив, что бизнес - это не его.

Раньше неудачу в делах можно было объяснить, разве что, словами «не судьба», но чем глубже развивается психология, тем больше ответов мы получаем о природе успешности человека, его скрытом потенциале. Так, зачастую на пути к успешному будущему могут мешать ограничивающие убеждения. Как правило, они проявляются в финансовой сфере, потому что она одна из самых энергоемких.

Эксперты в области психологии считают, что стоит убрать преграды на пути денежного мышления, сделав дорогу чуть шире, и финансовые средства начинают появляться значительно быстрее. Для многих деньги — это знак равенства между такими понятиями, как одиночество, усталость, осуждение, разрушение, дефолт, кризис, зависть, ревность партнёра, плохое отношение близких, потеря любви, разрыв с семьёй.

Кроме того, сильное влияние на уровень достатка имеют убеждения наших родителей, близких нам людей, они начинают управлять нашей жизнью, как бы «оберегать» нас, таким образом отводя от нас богатство.

Но какова бы ни была первооснова денежных ограничений, эти установки можно откорректировать с помощью эзокоучинга. Это новое и от того - одно из самых перспективных направлений, созданное на стыке психологии, мастерства личностного роста и глубоких эзотерических знаний.

Основоположником эзокоучинга является практикующий психолог, кандидат экономических наук Вадим Безделев. Он был назван лучшим парапсихологом 2018 года в рамках Первой международной премии в области эзотерики LOTUS. Безделев создал авторскую методику, основанную на многолетнем опыте исследований и работы с человеческой психикой и душой. Все, чем сейчас Безделев готов поделиться с людьми, - это результат его долгих, профессиональных наработок.

Более шести лет (2004-2010 гг.) Безделев был участником экспериментальных исследований мозга человека (в том числе методом газоразрядной визуализации). В 2012-2013 годах он прошел профессиональную переподготовку по направлениям: «Основы предпринимательской деятельности в сфере психокоррекционных услуг и целительства», «Психология в образовательном процессе» и «Традиционные подходы к формированию пищевого поведения человека: диагностика и контроль жировых отложений или потери жировой массы организма».

Именно сочетание научного подхода и практикоориентированных знаний стало отличительной чертой уникальной методики Вадима Безделева. Он ведет блог в социальной сети, проводит обучающие консультации, много пишет о влиянии нумерологии и гадании на картах Таро на судьбу человека.

Безделев уверен, что «волшебной таблетки» не существует. Для того, чтобы убрать психологические барьеры, придется много трудиться. Это будет порой непросто, но высокие результаты требуют и больших затрат. В том числе, и в работе души. Но это же работа на честность с самим собой, и она всегда окупается.

Немалое значение тут имеют нумерология, астрология и эзотерика. Их сочетание помогает бизнесменам гораздо быстрее прийти к успеху. В частности, нумерология может подсказать, какие сочетания чисел позволят сформировать стратегию, которая приведет к наилучшим результатам. Ведь иногда путь к цели можно сократить, если знать всё о своих сильных и слабых сторонах.

Формирование успешной стратегии жизни вместе с профессиональным эзокоучем позволит прийти к желаемым результатам максимально быстро.