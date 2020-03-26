Почему больше всего заболевших в Италии

Из итальянского очага эпидемии рассказывает наш корреспондент Татьяна Огнева-Сальвони. Десять лет назад она вышла замуж за итальянца и поселилась под Миланом.

Дай-ка я тебя расцелую!

- Они называли нас шакалами и расистами, но если бы они слушали нас в январе, у нас сейчас было бы меньше проблем! - это слова опального итальянского политика Маттео Сальвини, до сентября 2019-го он возглавлял итальянское МВД.

Еще в январе он увещевал действующие власти ввести карантин, прикрыть границы, контролировать пассажиропоток. Но от него отмахнулись, слишком многое было на кону. А зарегистрированных заболевших еще не было. Более того, первый европейский больной коронавирусом был обнаружен во Франции. В Италию «нулевой пациент», согласно расследованию врачей, прибыл самое раннее 24 - 25 января. Он заразил «пациента № 1» - 38-летнего мужчину. Вот как начиналась эпидемия.

14 февраля у мужчины появился кашель и температура. На следующий день он пошел в больницу, но не дождался своей очереди и ушел. Пошел на пробежку с друзьями. А вечером праздновал день рождения друга в баре.

16 февраля все-таки добрался до врача, получил диагноз «грипп», ему прописали парацетамол. 17 февраля он ходил на футбол с друзьями.

18 февраля вернулся к врачу и сказал, что с ним что-то не так. Врач прописал противовирусное и пообещал, что станет лучше.

В ночь на 19-е мужчина потерял сознание от удушья, был госпитализирован. 20 февраля ему поставили точный диагноз, и он стал первым итальянским распространителем вируса.

Лежал в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, выздоровел 8 марта.

Считается, что он заразил как минимум 16 человек, с которых началась итальянская эпидемия. Среди них - его беременная жена, у нее болезнь прошла в легкой форме. А также друзья, врачи и соседи. Одна женщина 77 лет из его круга умерла.

Италия - очень общительная страна. Итальянцы обожают физический контакт. Идешь на рынок, встречаешь любого мало-мальски знакомого или знакомую, сразу объятия и троекратные поцелуи в щеки. Не успеваешь поздороваться, понять, кто это и точно ли вы знакомы, а тебя уже затискали, обцеловали и рассказывают последние сплетни и новости.

Сейчас на этот привычный итальянский стиль общения наложено табу - обязательная дистанция один метр.

Поцелуй в знак приветствия в Италии - обычное дело.Фото: Shutterstock

Группа риска хочет капучино

Одна дама в Фейсбуке рассуждала о том, что в итальянской эпидемии виноват семейный уклад. Мол, в Италии молодежь до 40 лет живет под крылышком у папы с мамой. И молодые, наверное, вирусом старых заражали.

Но семейный уклад здесь ни при чем. Последние годы он стремительно менялся. И молодые давно предпочитают жить отдельно от своих родителей. Даже если они живут вместе, то тут скорее старые родители принесут вирус в дом, чем молодые. И вот почему. Итальянские пенсионеры живут очень активной социальной жизнью. Они до последнего не чувствуют возраста. В свои 80 - 90 могут обижаться на болезни: мол, я же еще такой молодой, с чего это организм совсем разваливается. Помню, как моя свекровь, которой было сильно за 70, после смерти мужа не хотела каждый день наряжаться. Подруги, 80 - 90-летние бабули с буклями, ее увещевали: мол, ты что себя запустила, ты еще совсем молодая!

Даже когда нас объявили красной зоной, попросили сидеть по домам, особенно тех, кто старше 65, именно старики игнорировали эту просьбу. Когда объявили полный карантин и закрыли даже бары, я наблюдала утром такую картину. Едет дедуля 85 лет на велосипеде, подъезжает к кофейне, а она закрыта. Он начинает трезвонить в дверь. Выходит владелец кофейни, сообщает, что все закрыто и дед первым же должен сидеть под замком, так как для него этот вирус опаснее всего! На что дед отвечает: а как же завтракать? Я привык здесь пить каждое утро мой капучино с булочкой, я что же, ДОМА теперь завтракать должен?

А В ЭТО ВРЕМЯ

Эпидемию надеются победить за два месяца

Италия вместе с Германией и Японией является страной с самым большим количеством долгожителей. Чем старше население страны, тем больше его косит коронавирус. В Италии самый высокий процент людей в группе риска: 21 млн - это люди старше 65 лет.

Вторая причина - итальянское здравоохранение. Сначала все больные отправляются к семейному терапевту, сидят по 10 человек в очереди несколько часов. При этом в диагноз терапевты не особо вникают: чуть что, назначают парацетамол, витамины - и иди лечись, все у тебя хорошо. Помимо этого, последние годы шло сокращение расходов на медицину. Сейчас спешно открываются новые вакансии для врачей и медсестер, но сразу найти квалифицированный персонал сложно.

Эксперты говорят, что критический порог медицинской системы Италии - 50 000 инфицированных. Пока их немногим больше 20 тысяч, но цифра растет. Итальянские врачи предполагают, что для победы над эпидемией потребуется два месяца, при условии, что будет сохраняться полный карантин, минимум общения и контактов между людьми.