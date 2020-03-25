Звезды против коронавируса: Бузова спасается капельницами, а Басков заказал тонну масок

Коронавирус внес коррективы в жизнь людей по всему миру. Многие западные звезды уже не скрывают, что стали жертвами коронавируса. На карантин посадили актера Тома Хэнкса с женой и девушку Джеймса Бонда Ольгу Куриленко.

Наши артисты, к счастью, пока здоровы и стараются, как и все мы, соблюдать меры предосторожности. Николай Басков еще до пандемии запасся дезинфекторами.

- В этом заслуга моей мамы, она серьезно относится к этому вопросу, - рассказал «КП» Басков. - Запас дезинфекторов у меня большой: и салфетки, и средства для обработки рук. Я давно приучен обрабатывать руки антисептиком. Так что у меня ничего в этом плане не изменилось. Как соблюдал меры предосторожности, так и соблюдаю. Стараюсь не посещать места, где есть большое скопление людей. Честно говоря, я давно хотел сделать паузу, отдохнуть. Не хватало времени для близких, все время находился в каком-то забеге.

Во всеоружии и Ольга Бузова. По словам поющей телеведущей, она выходит на улицу только в защитной маске. Плюс ко всему к Ольге регулярно приезжает врач, делает ей витаминные капельницы для поднятия иммунитета.

Как и всем артистам, Бузовой пришлось отменить запланированные съемки, концерты в Германии и выступления по России. Даже премия Муз-ТВ, где Ольга должна была быть ведущей, переносится на осень.

Донцова вымыла храм с хлоркой

- Я соблюдаю все правила дезинфекции: мою руки с мылом постоянно, наношу на них антисептик, промываю нос, - говорит писатель Дарья Донцова. - Не посещаю пока торговые центры, не хожу в кино и в рестораны. Живу в Подмосковье и сейчас стараюсь из своей деревни не выезжать в город. В субботу вечером мы вымыли с хлоркой весь храм, куда я хожу. И попросили прихожан временно не прикладываться к иконам. В воскресенье, когда шла литургия, я стояла около дверей с дезинфектором и всем брызгала антисептик на руки. Мы на страже, но паники и истерики нет, по магазинам не носимся, ничего не скупаем.

На домашний режим перешли певица Наталья Подольская и «Мисс Вселенная» телеведущая Оксана Федорова.

- Я дома и пока ничего по работе не планирую, - рассказала «КП» Наталья Подольская. - Не скупаю продукты, но сделала кое-какие необходимые запасы, потому что у меня большая семья. Взяла две упаковки риса и столько же гречки. И постоянно мою руки, у меня повсюду дома антисептики. Стала носить маску. Но я не знаю, сколько нужно закупить масок, чтобы себя обезопасить. Говорят, маска действует только два часа. Вова (Пресняков. - Ред.) пока не надел маску.

- Наши дети сейчас сидят дома, - говорит жена футболиста Юрия Жиркова Инна. - Они на больничном, простудились. Все время провожу с ними, а если выхожу на улицу, то надеваю маску. Хотя говорят, что маски не особо спасают, все равно хожу в них, чувствую себя более комфортно. Моя мама была на карантине 14 дней, после того как вернулась из Италии. К ней приходили из санэпидемстанции и запретили выходить из дома, предупредив об уголовной ответственности. Сейчас карантин закончился, она прекрасно себя чувствует.

Семья Жирковых на карантинеФото: Личный архив

Стас Михайлов беспокоится за пожилых родителей

Певец Стас Михайлов тоже переживает за близких, хотя старается не паниковать.

- Детей перевели на онлайн-обучение, - говорит его жена Инна Михайлова. - Прежде всего мы беспокоимся за пожилых родителей, которые в группе риска. Что мы можем в этой ситуации сделать? Прежде всего самодисциплина и гигиена. По возможности надевать защитные маски. Я верю, что они помогают. И не стоит смеяться над людьми, которые в панике закупают продукты. Это инстинкт самосохранения. В Европе мы видели, какая печальная картина была. Когда только один человек из семьи может выйти из дома за продуктами на неделю, тут уже не до смеха.

Дочки Стаса Михайлова Иванна и Мария, как и все дети сейчас, учатся дома.Фото: Instagram.com

Видимо, поэтому пополнил холодильник стратегическими запасами провизии звезда 90-х Юра Шатунов.

- Закупился на месяц продуктами: взял с запасом гречку, макароны, пельмени, - рассказал нам артист.

А исполнительница хита «О боже, какой мужчина» певица Натали радуется, что вовремя отказалась от поездки в Италию.

- У нас с мужем есть традиция - каждую весну мы улетаем погулять в разные страны. В этом году планировали поездку в Италию, купили невозвратные билеты, забронировали отель, - рассказывает артистка. - Как только начались первые тревожные новости, решили никуда не лететь. Через несколько дней Италию закрыли. Потеряли деньги, но теперь, когда объявлена пандемия, мы понимаем, что приняли правильное решение.

Ещё прошлой весной Натали гуляла по ВенецииФото: Личный архив

Королевой помогает вино

С юмором отнеслась ко всеобщей тревоге и Наташа Королева.

- Мы семья творческая, поэтому спасаемся музыкой. Наш ребенок (Архип Глушко - сын Наташи и Сергея Глушко) выпустил свою первую сольную песню под псевдонимом Грек. Песня называется «Бутылка вина». Говорят, надо немножко алкогольных напитков употреблять, чтобы никакой вирус не прицепился. Еще моя подруга дизайнер Татьяна Мельник сделала для меня маску, чтобы я не только была защищена, но и красиво выглядела.

Наташе Королевой подарили маску в стразах. Интересно, как она будет ее стирать?Фото: Instagram.com

А В ЭТО ВРЕМЯ

Развод Лолиты отложили

Певицу Лолиту Милявскую больше беспокоит, что из-за козней своего пока еще действующего мужа Дмитрия Иванова она так и не получила развод. Певица сейчас встречается с мужчиной, заработавшим состояние на нефтяном бизнесе. Говорит, что кавалер солидный, просит освободить место в паспорте для нового штампа.

- Иванов написал жалобу на моего адвоката Сергея Жорина, сообщив, что тот отдыхал в Италии и не может быть допущен в суд, поскольку не прошел карантин, - посетовала в беседе с «КП» Лолита. - Поэтому развод мне пока не дали. На меня и на моих музыкантов Иванов тоже написал донос: мол, мы гастролировали в Германии и не ушли на карантин. Хотя мы не были в эпицентре эпидемии и давно оттуда вернулись.

По словам певицы, маски и дезинфекторы она закупать не стала.

- Ничего кроме прививок от гриппа и от воспаления легких не делала, - говорит она.

А КТО ЕЩЕ?

Воробьев и Боня уехали за границу

- У дочери день рождения, поэтому мне пришлось вылететь к ней во Францию, - поделилась с «Комсомолкой» модель Виктория Боня. - Дочка была там на каникулах с папой (отец девочки - наследник ирландского миллиардера Алекс Смерфит. - Ред.). В ближайший месяц останемся там. Дочка будет на домашнем обучении. Пока я была в Москве, запаниковала и закупила на пять лет вперед 200 литров воды. Заказала макароны, крупы. Маски не стала покупать, я в них не верю: если вам кто-то чихает в лицо, то маска не спасет.

Певец Алексей Воробьев переживает пандемию в Лос-Анджелесе.

- Здесь все рестораны, кафе, кинотеатры и спортзалы - всё закрыто на карантин. Я поддерживаю это, чтобы остановить распространение заражения, должны приниматься серьезные меры. Как в детстве, когда в школах был грипп, их тоже закрывали на карантин, и никого это не удивляло.

НА ЗАМЕТКУ

Салфетка, пропитанная водкой

- У меня есть свой метод дезинфекции рук, - призналась «КП» Ольга Бузова. - Поскольку спиртовые салфетки сейчас сложно найти, то я беру обычные салфетки, выливаю на упаковку немного водки, они пропитываются, и потом я ими вытираю руки. Очень удобная вещь.

Ольга Бузова запаслась водкой. Но чисто для дезинфекции.Фото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

Пугачева не выходит из замка

В клане Пугачевой тоже обеспокоены распространением вируса. Близкий друг Аллы Борисовны певец Александр Буйнов планировал 24 марта широко отпраздновать свое 70-летие. На банкет были приглашены и Алла Пугачева с Максимом Галкиным.

Алла Борисовна и Максим сидят в замке на карантине. Простенько так, по-домашнему, без затей.Фото: Instagram.com

- Праздник отменили, ведь собираться большими компаниями нельзя, - вздыхает подруга Аллы Пугачевой бизнесвумен Алина Редель. - Алла уже давно сидит дома. Максим Галкин вернулся из какой-то поездки с бронхитом, и врачи его заперли на две недели на карантин. Я Алле сказала: «Никуда не ходи, надо поберечь себя!» И Лиза с Гариком (дети Пугачевой. - Ред.) тоже дома сидят. Хотя для детей ничего не изменилось, они в последнее время в садик не ходили, обучались на дому.