Сережа - стойкий оловянный солдатик из сказки

Когда я зашла к Сереже он занимался, сидя на постели. Но увидев меня, сразу встал. Протез был не пристегнут к ноге, но мальчик стоял как стойкий оловянный солдатик на одной ноге. Вежливый, спокойный, достойный, очень взрослый для своих семнадцати лет. Потом мне сказали, что этот юный джентльмен всегда встаёт в присутствии женщин. Так был воспитан до трагедии, и переучиваться, несмотря на отсутствие ноги и руки, не собирается. Ну просто не парень, а стойкий оловянный солдатик из сказки Андерсена!

В 2015 году во время взрыва снаряда мальчик получил минно-взрывную травму, в результате чего была ампутирована правая нога до колена, левая рука до сгиба локтя, и пальцы на правой руке. Осколками были сильно посечены глаза и доктора до сих пор борются за частичное сохранение зрения у парня. Увы, о полном восстановлении речи не идёт.

Когда это все случилось, не то, что зрение, - жизнь Сережи была под большим вопросом. На месте, в Донецке для оказания необходимой помощи не было нужной аппаратуры. И в тяжелейшем состоянии мальчишку доставили в Москву. С тех пор Сережа вместе с мамой и другими беженцами живет в Доме Милосердия на Новой Басманной улице. Лечение пока еще не закончено. Но даже когда будет сделано все возможное, возвращаться маленькой семье некуда, потому что их дом разрушен войной.

Сережа не киснет. Он умен и остроумен. Получил аттестат с отличием, обожает шахматы, и, даже не имея возможности читать сам, постоянно слушает аудиокниги.

О своем будущем говорит: «Даже плохое все равно к лучшему! Вот, например, я всегда хотел работать там, где помогают людям в беде. Мечтал пойти в МЧС. Теперь, конечно, многое мне не по силам, но зато я хорошо понимаю тех, кто получил тяжелую травму. Я сам пережил это и справился. Хочу выучиться на психолога и работать с людьми, страдающими от того же посттравматического синдрома. Тут моя травма не то что не помешает, а даже послужит дополнительным "мостом доверия".

Видя Сережу - не слабого и беспомощного, а интересного, красивого, мудрого не по годам юношу с прекрасным чувством юмора и пониманием ситуации, - веришь, что его планы на жизнь сбудутся. Но пока что ему очень нужна поддержка.

- Из старых протезов Сережа вырос, их просто больно носить - объясняет мама Светлана. - А на новые я никак не могу скопить, потому что воспитываю Сережу одна и пока сыну необходима моя постоянная помощь, я не могу работать в полную силу. А из бюджета протезирование беженцам не компенсируется. Пожалуйста, помогите нам. Мы в долгу не останемся!

Стоимость необходимых протезов 702 900 руб. Доктора и волонтеры очень просят поддержать мужественного парня.

Задать вопросы и получить дополнительную информацию можно по номеру:

+7 (495) 150-54-92

Помочь можно отправив СМС на номер 3443 со словом ДОКТОРЛИЗА и через пробел указать сумму пожертвования. Например: ДОКТОРЛИЗА 500

или сделав перевод по реквизитам счёта Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы»

Банк: «Сбербанк России» ПАО

БИК: 044525225

Расчетный счет: 40703810738000002787

ИНН: 7705044627

Корр. счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: Добровольное пожертвование для Сережи Апресян

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