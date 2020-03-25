2020-03-25T09:33:17+03:00
Здоровье

В России сделали уже 192 тысячи тестов на коронавирус

Под наблюдением врачей находятся 112 тысяч человек
Семен ЕЛЕНИН
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По состоянию на 24 марта проведено 192 824 лабораторных исследования на наличие нового коронавирусаПо состоянию на 24 марта проведено 192 824 лабораторных исследования на наличие нового коронавирусаФото: REUTERS
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России опубликовал текущие данные о масштабах работы по пациентам с подозрением на коронавирус - со ссылкой на Роспотребнадзор.

Так, с начала 2020 года под медицинским наблюдением находились 172 254 человека. На 24 марта наши врачи наблюдают за состоянием 112 074 россиян.

«По состоянию на 24 марта проведено 192 824 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении федерального Оперативного штаба.

Напомним, что согласно вчерашним официальным данным в России насчитывается 495 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 22 пациента уже выписаны после успешного лечения. По-прежнему в России не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса.

Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

КСТАТИ

Сайт стопкоронавирус.рф, где публикуется вся официальная информация по теме COVID-2019 в России, напоминает о базовых правилах профилактики инфекционной болезни:

- При кашле и чихании закрывайте рот и нос.

- Обрабатывайте антисептиками и мылом с водой руки и поверхности.

- Щеки, рот и нос закрывайте медицинской маской.

- Избегайте людных мест и контактов с людьми.

- Если заболели, вызывайте врача. Только врач может поставить диагноз.

- Используйте индивидуальные средства гигиены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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