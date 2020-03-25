В России сделали уже 192 тысячи тестов на коронавирус

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России опубликовал текущие данные о масштабах работы по пациентам с подозрением на коронавирус - со ссылкой на Роспотребнадзор.

Так, с начала 2020 года под медицинским наблюдением находились 172 254 человека. На 24 марта наши врачи наблюдают за состоянием 112 074 россиян.

«По состоянию на 24 марта проведено 192 824 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении федерального Оперативного штаба.

Напомним, что согласно вчерашним официальным данным в России насчитывается 495 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 22 пациента уже выписаны после успешного лечения. По-прежнему в России не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768212" frameborder="0"></iframe> Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

КСТАТИ

Сайт стопкоронавирус.рф, где публикуется вся официальная информация по теме COVID-2019 в России, напоминает о базовых правилах профилактики инфекционной болезни:

- При кашле и чихании закрывайте рот и нос.

- Обрабатывайте антисептиками и мылом с водой руки и поверхности.

- Щеки, рот и нос закрывайте медицинской маской.

- Избегайте людных мест и контактов с людьми.

- Если заболели, вызывайте врача. Только врач может поставить диагноз.

- Используйте индивидуальные средства гигиены.