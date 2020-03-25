Москвичи могут бесплатно получить медицинские маски в Арене Парк

Один из главных способов защиты от коронавируса - медицинские маски. Во-первых, они защитят вас при близком контакте с зараженным человеком - ведь зачастую, особенно у молодых и здоровых людей, болезнь протекает бессимптомно. Человек может даже не знать о том, что является носителем вируса. Во-вторых, маска на лице помогает не трогать его руками на улице. А ведь именно через руки, которыми вы случайно, не замечая того, дотронулись до какой-то поверхности (например, двери в общественном месте), а потом до лица - может передаться зараза.

Бесплатную раздачу медицинских масок в Москве начал миллиардер Игорь Рыбаков. Он закупил средства защиты оптом и раздает всем желающим в рамках благотворительности.

Получить маску можно на ресепшене SOK Арена Парк (м. Динамо, ул. Ленинградский проспект, вл. 36 стр. 11) до 29 марта 2019 года. На руки единовременно дают 3 упаковки масок по 3 штуки.

Важно: необходима предварительная регистрация через специальную форму. Приехать затем просят четко к своему времени.

- Мы сделали регистрацию для того, чтобы избежать столпотворения, потому что какой тогда смысл в масках, если во время их выдачи соберется много народу, которые потенциально могут друг друга заразить?, - говорит Игорь Рыбаков.

Бесплатную раздачу медицинских масок в Москве начал миллиардер Игорь Рыбаков.

Он отметил, что в среднем за масками приходит около 100 человек в день. Интервал между записями составляет 5 минут.

- У нас была задача – создать слаженный конвейер раздачи масок, мы его сделали, - сказал Игорь Рыбаков.

Дальнейшее продление акции будет зависеть от интенсивности потока желающих.

- Раздача масок преследует две цели: собственно, раздавать маски, снижая тревогу и панику среди людей и показать акт демонстративного поведения в борьбе за психологическое спокойствие и снижение тревог людей. Я показываю, как можно себя вести в кризис. Вирус созидательного соучастия в борьбе против коронавируса. Я надеюсь, данная акция и присоединившиеся предприниматели станут примерами делать подобные действия в своих сферах ответственности, в своих компаниях, - говорит Игорь Рыбаков. - В сложное время важно быть ролевой моделью. Я бы хотел, чтобы в госучреждениях, в корпорациях были пункты выдачи масок. Я всем партнерам позвонил: «Друзья, вы тоже можете на свои деньги покупать маски, приходить и раздавать их»». И

Его инициативу уже поддержали несколько предпринимателей, среди которых партнер Игоря Рыбакова по PRYTEK Андрей Яшунский и Никита Скрябин из компании СПК, которые привезли в SOK несколько тысяч масок. А Дмитрий Балонов начнет раздачу масок в Ульяновске.

На закупку масок Рыбаков уже выделил 1 млн рублей, кроме того предприниматель ищет возможность раздавать тесты на коронавирус.

- Главное – не паниковать! В любом случае мы справимся со всеми кризисными явлениями, поборем их! Давайте каждый на своем месте сделает то, что может. Каждый из нас может многое, вместе мы можем все!, - уверен Игорь Рыбаков.

Он призвал людей соблюдать дисциплину и гигиену и стараться найти способ продолжать работу.

- Я, например, развиваю бесконтактные коммуникации, онлайн сервисы. Иначе мы выйдем из карантина в другую страну с существенно похудевшим кошельком, - напомнил предприниматель