2020-03-25T11:24:27+03:00
Политика

Российская армия готовится к параду Победы

Военные, несмотря на угрозу коронавируса, продолжают тренировки при усленных мерах безопасности
Александр ИГОРЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Весь личный состав прошел углубленное медицинское обследование и допущен к участию в репетицияхВесь личный состав прошел углубленное медицинское обследование и допущен к участию в репетицияхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

«В Вооруженных Силах проведено 3214 тестирований военнослужащих на коронавирус, все результаты отрицательные, заболевших нет», - со среды Минобороны начало выпускать «Бюллетень по санитарно-эпидемиологической обстановке в ВС РФ». В нем оборонное ведомство отчитывается, как отвечает на вирусный вызов, с которым сейчас борется весь мир.

Работают специализированных 9 оперативных, развернуто 15 модульных комплексов для выявления вируса и 5537 стационарных контрольных пунктов для измерения температуры. В 32 госпиталях развернуты спецотделения на 3,5 тысячи человек. Развернуто 2782 аппарата искусственной вентиляции легких. За некоторыми ограничениями повседневная работа не прекращается, в том числе и подготовка к параду Победы.

Весь личный состав прошел углубленное медицинское обследование и допущен к участию в репетициях, - сообщило Минобороны на запрос РБК. Участников парада временно разместили в воинских частях московского гарнизона и учебных заведениях Минобороны. Впрочем, как обычно.

В местах временной дислокации для участников парада установили бактерицидные ультрафиолетовые лампы и запасли антисептики, медикаменты и средства индивидуальной защиты. При этом, даже во время тренировок участники парада не остаются без медицинского присмотра. Трижды в день каждому бойцу измеряют температуру.

К слову, иностранные участники парада карантин пройдут дважды – сначала в своей стране, а затем и по прибытии в Москву – стандартные две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Путин обратится к россиянам по поводу коронавируса
В Вологодской области культура на время карантина ушла в онлайн
Шойгу: число контрактников в армии России превысило 405 тысяч человек
Преднамеренное нарушение карантина предлагается приравнять к терроризму и диверсии
КХЛ решила досрочно завершить сезон из-за коронавируса
Курс доллара на 25 марта 2020 года опустился ниже 77 рублей
Мишустин поручил увеличить число больничных коек в регионах из-за ситуации с коронавирусом
В Госдуме прокомментировали идею временной отмены коммунальных платежей
Тесты на коронавирус начнут проводить в частных лабораториях
Голикова: ситуация с коронавирусом в России находится на контроле
Путина проинформировали о дефиците медицинских масок и антисептиков
В Госдуме предлагают запретить делать ремонт во время карантина
Сенаторам старше 65 лет уйти на домашний карантин, а гражданам возвращать деньги за все авиабилеты – инициативы Валентины Матвиенко в ситуации с коронавирусом
Ученые создали тест на коронавирус, который определяет болезнь за пять минут
В Госдуму внесли проект об ужесточении наказания за нарушение карантина
Синоптики: В Москве наступила метеорологическая весна
ЦБ призвал банки не начислять пени заемщикам с коронавирусом
Участникам парада Победы будут измерять температуру
Цена на нефть 25 марта 2020 года: сырье марки Brent подорожало на 2,9%
Курс рубля на 25 марта 2020 года: доллар - 78,2, евро - 84,5
Россияне стали чаще оформлять лицензии на оружие
В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса
Один из придворных Елизаветы II заразился СOVID-19
РЖД отменяют курсирование ряда поездов внутри России