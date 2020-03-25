Сергей Шойгу рассказал о «прозападном оппозиционном дивизионе» в России: «Лезут в госпитали, на военные объекты»

Протокольное мероприятие в Совете Федерации не обещало сенсаций, правительственный час с участием министра обороны – не формат для «горяченького». Сергей Шойгу озвучил сенаторам важные, но не «жареные» цифры:

- доля современного вооружения в стратегических ядерных силах России до конца года увеличится на 5% и достигнет 87%;

- оснащенность войск современным вооружением и техникой доведена до 68,2%, к концу года этот показатель поднимут до 70%;

- количество «срочников» уменьшилось до 225-ти тысяч, а контрактников - превысила 405 тысяч;

- боевой потенциал Вооруженных Сил повысился с 2012 года более чем в 2 раза, «что позволило сохранить стратегический паритет с НАТО в условиях роста военных угроз».

А ведь у нас еще появились «Авангарды», «Пересветы», «Кинжалы», «Цирконы»…

А вот дальше министр перешел к не совсем привычному.

- Информационное пространство сегодня стало еще одним театром военных действий. За последние три года на информационную инфраструктуру Вооруженных Сил было совершено более 25 тысяч высокотехнологичных компьютерных атак из-за рубежа. При этом ежегодно их количество увеличивается в среднем на 12 процентов, - перешел Шойгу к виртуальной сфере. - Мы готовы к этой борьбе... Конечно, хотелось, чтобы помощников внутри страны у хакеров было чуть меньше.

И это, чувствовалось, министра обороны по-настоящему задевает.

Предателей, которые действуют против интересов армии своей страны, не любят нигде. А тут еще несистемная оппозиция повадилась атаковать армию фейками.

- В нашей стране их (фейки, - ред.) подхватывает прозападный оппозиционный дивизион, регулярно обучаемый за рубежом. Прикрываясь законами о СМИ, его активисты пытаются проникать на военные объекты, - жесткая интонация министра не скрывала его отношения к таким людям. - Лезут в госпитали, где лежат наши раненые, на кладбища, на поминки. Снимают входы и выходы из наших закрытых объектов и выкладывают в Интернет. Можно представить, к какой ответственности их бы привлекли в странах Запада.

По мнению Шойгу, сфера СМИ в отношении к Минобороны «требует дальнейшего законодательного регулирования».