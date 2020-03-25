«Это был его первый прыжок»: В Крыму парень упал с 1000 метров. Парашют не раскрылся, но он выжил

Трагедией обернулся для 31-летнего Алексея В. и его близких первый прыжок с парашютом. Жизнерадостный молодой человек всегда вёл активный образ жизни, любил природу и часто ходил в походы по живописным местам родного края. Он с лёгкостью преодолевал большие расстояния, за один такой 5-часовой «забег-поход», как его называет сам Алексей, парень мог преодолеть больше 47 километров. Но никто не ожидал, что молодой человек внезапно решит открыть для себя ещё и небо. В субботу 21 марта парень перестал выходить на связь с друзьями и родственниками, телефон не отвечал. Сначала все подумали, что Лёша снова отправился в поход, но через некоторое время всё же заволновались.

- Я не мог ему дозвониться весь вечер, мы договаривались встретиться, но он не отвечал на мои звонки. Уже после 8 часов вечера я решил набрать номер ещё раз, трубку подняла медсестра больницы. Она рассказала, что Лёшу привезли к ним с аэродрома "Юхарина Балка", - вспоминает друг молодого человека Андрей.

Мужчина сейчас находится в коме

Связавшись с родственниками товарища, Андрею удалось восстановить примерную хронологию событий этого дня. Утром, никого не предупредив о своих планах, Алексей отправился за город на аэродром. Там молодой человек собирался осуществить свой первый прыжок с парашютом. Весной природа Крыма особенно красива, и взглянуть на неё с высоты птичьего полёта – особенное удовольствие. Но во время прыжка в воздухе что-то пошло не так, парашют молодого человека раскрылся не полностью, и Алексей рухнул на землю с высоты 1 километра. Алексей получил очень серьёзные травмы, но всё-таки выжил.

- Мы вызвали на место происшествия скорую помощь, когда молодой человек ещё находился в сознании, - рассказали kp.ru в аэроклубе «Севастопольский АСК ДОСААФ России».

После осмотра медики поставили диагноз: множественные переломы ног, тазовых костей, потеря около 2,5 литров крови. Врачами было принято решение ввести парня в искусственнуюкому, чтобы избежать риска травматического шока из-за обширных повреждений.

- Я периодически звоню в больницу и справляюсь о его состоянии, пока оно остаётся стабильно тяжелым. Но есть надежда на положительную динамику. Мы очень надеемся, что Лёша выкарабкается, он сильный, - говорит его друг Андрей.

Причину несчастного случая ещё предстоит выяснить. Был ли неисправен парашют, сработал ли запасной, пока неизвестно. Полиция проводит проверку.

- Подготовка к прыжку может длиться до 10 часов в зависимости от вида прыжка, только после этого человек может быть допущен. В такую подготовку входит теория и практика, людей учат пользоваться парашютом, рулить им в полёте, правильно группироваться при приземлении, - сообщили kp.ru в аэроклубе «Севастопольский АСК ДОСААФ России».

Это не первый трагический случай на этом аэродроме, в октябре 2014 года там разбилась девушка. Первый прыжок с парашютом стал для неё последним, не сработали ни основной, ни запасной парашюты.