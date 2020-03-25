Закрытие судов в Москве из-за коронавируса: Суды перешли в «облегченный» режим

После введения дополнительных мер безопасности, связанных с коронавирусом, Мосгорсуд и районные суды столицы перешли в «облегченный» режим.

- Мы сейчас работаем только по безотлагательным делам, - рассказала корреспонденту «Комсомольской Правды» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. - То есть, по делам, которые невозможно отложить без ущерба для прав граждан. Проводятся только заседания по мере пресечения, помещению в медицинские стационары, выдворению. Так же в городском суде рассматриваются ходатайства и апелляции на решения районных судов по той же мере пресечения.

- Насколько меньше стало заседания в судах?

- Мы такую статистику не ведем. Однако могу сказать: все судьи и сотрудники аппаратов находятся на своих рабочих местах. Все как обычно. Никого дополнительно в отпуска и на выходные не отправили.

По словам Ульяны Солоповой, при этом в судах есть ограничения на вход.

- Теперь в здание могут пройти лишь непосредственные участники процесса. Зрителей и журналистов мы временно не впускаем. Это так же продиктовано мерами безопасности.

Напомним, на некоторые резонансные судебные процессы своих репортеров присылали десятки изданий. Теперь же операторами на некоторых заседаниях работают сами сотрудников судов.

- Если СМИ присылают заявки на съемку, наши сотрудники снимают разрешенную судьей часть, затем эта запись рассылается по редакциям. Все судебные решения публикуются в судебных чатах для журналистов.

Известный московский адвокат Евгений Корчаго за последние неделю-полторы бывал на заседаниях по мере пресечения в нескольких судах.

- На входе у всех тепловизором проверяют температуру, - рассказывает Корчаго. - Формально заседания продолжают оставаться открытыми, но по факту зрителей действительно не пускают. Например, вчера я взял с собой на заседание юриста-стажера, но приставы его в здание не допустили. В целом коридоры в судах стали посвободнее, но я не назвал бы их пустыми. Заседания по мере пресечения продолжаются, участников процессов немало.

А В ЭТО ВРЕМЯ

А в СИЗО - как в кино!

18 марта ФСИН временно приостановила свидания сидельцев в следственных изоляторах и колониях с родными.

- Это так. Но с адвокатами обвиняемым в СИЗО по-прежнему разрешают встречаться, - продолжает Евгений Корчаго. - Единственное, эти встречи проходят тоже в условиях «карантина». Все от условий самого СИЗО зависит. Где-то мы, адвокаты, заходим на территорию в масках, перчатках и бахилах. Нас встречают клиенты, у которых такие же средства спецзащиты. А в некоторых изоляторах как в фильмах - общение происходит с помощью телефонных трубок, через бронированное стекло.