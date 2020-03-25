2020-03-25T16:15:53+03:00
Звезды

"Лежала рядом на соседней койке в онкоцентре": как жена спасала больного раком Буйнова

70-летний певец боготворит третью супругу
Ольга ЛИБГАРДТ
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Александр Буйнов с супругой Аленой.Александр Буйнов с супругой Аленой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Александр Буйнов 24 марта отметил 70-летие. Юбиляр встретил круглую дату с оптимизмом и полным сил. Рядом с ним более 30 лет обожаемая жена Алена, близкие друзья, любовь поклонников. А ведь еще девять лет назад с певцом случилось несчастье.

Около девяти лет назад Александру Буйнову поставили страшный диагноз - рак предстательной железы. Артист мужественно принял вызов судьбы и стал бороться с болезнью. В этой нелегкой борьбе ему помогли врачи, желание жить и любимая жена Алена.

"Когда я узнал о диагнозе, то даже не расстроился, потому что это еще не конец света. Я очень люблю жизнь. Думаю, что она отвечает мне взаимностью", - рассказал певец о непростом периоде.

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Его третья жена Алена первой узнала о смертельном заболевании любимого. Женщина долго не решалась сообщить ему страшную новость. Когда же нашла в себе силы, то отправилась в клинику вместе с певцом. "Около двух месяцев мы с ним были бок о бок. Лежала рядом на соседней койке в онкоцентре", - вспоминала она страшные моменты.

На своем примере женщина хотела пыталась показать Буйнову, что жизнь идет своим чередом. Каждый раз Алена говорила мужу, что его ждет коллектив, что надо записывать новые песни. "Он терпеть не может болеть, его фамилия говорит сама за себя. Он неспокойный, очень эмоциональный, нервный. Через 10 дней после операции он с тремя трубками в животе уже работал. Никому в голову даже не пришло спросить, как он себя чувствует!", - смеется Алена.

Сам Буйнов заявил, что благодаря жене смог все преодолеть. "Я там всех врачей смешил. Артисты к нам приезжали. Был только один пароль на проходной - «к Бую». И всех сразу пропускали. Я просто с оптимизмом смотрел в будущее. И, главное, понимать, что ты своей болячкой приносишь столько неприятностей близким, так что лучше скорее вернуться в строй", - поведал Александр в эфире программы "Судьба человека".

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Он отзывается о любимой с особой нежностью и любовью. Артист без ума от своей третьей супруги и считает ее своим ангелом-хранителем. Ведь, по словам музыканта, настоящее счастье он обрел только со своей Аленой.

"Она мне сразу понравилась и все. Алена очень сильная женщина со своими амбициями. Хорошая жена из рядового сделает генерала. Она стала моим профессиональным менеджером. Алена поставила себя в наших отношениях так, что ее просто невозможно не любить", - резюмировал артист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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