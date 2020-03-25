Прощай, Инна Макарова. Умерла актриса из «Молодой гвардии», «Высоты» и«Девчат»

- Это случилось сегодня ночью, мама тяжело и долго болела, - рассказала нам дочь актрисы Наталья Бондарчук. - Я сейчас в больнице, где мама находится. Есть необходимые протокольные вещи, когда человек умирает. Я ими занимаюсь.

Еще три недели назад мы писали, что народная артистка СССР, звезда фильма «Молодая гвардия» была срочно госпитализирована в тяжелом состоянии. С учетом возраста Инны Владимировны, ничего хорошего это не предвещало.

Наталья Бондарчук тогда рассказала, что в последние годы ее мама иногда теряла память и начинала "видеть людей, которые давно ушли из жизни" в том числе своего первого мужа, режиссера Сергея Бондарчука.

Во время учёбы во ВГИКе в середине 40-ых годов Инна Макарова сыграла Кармен в одноименной пьесе, поставленной Татьяны Лизновой - будущий известный режиссер в то время тоже училась в институте кинематографии. Студенческую работу увидел и оценил писатель Александр Фадеев. Именно он выбрал Инну Макарову на роль Любки Шевцовой в фильм «Молодая гвардия», который снимал Сергей Герасимов. Хотя и без участия влиятельного советского писателя талантливая студентка попала бы в эту картину - Герасимов снял весь свой курс, а Макарова училась как раз в его мастерской. Но Герасимов первоначально назначил ее на роль Валерии Борц. А эта была не такая центральная роль, как роль Любы Шевцовой или Ульяны Громовой (ее сыграла Нонна Мордюкова).

Инна Макарова в 2012 году.Фото: Мила СТРИЖ

Все актеры, сыгравшие главных героев подпольной организации «Молодая гвардия», были удостоены Сталинской премии. Для каждого из них это был сверхудачный дебют в кино. Они прославились на всю страну, в год выхода фильма на экраны – 1948-й - фильм посмотрели 80 миллионов зрителей.

Инна Макарова в роли Любови Шевцовой (в центре) в экранизации «Молодой гвардии». Фото: "Википедия"

После окончания ВГИКа Инну Макарову зачислили в труппу Театра-студии киноактера, хотя великая Алла Тарасова настойчиво приглашала её во МХАТ. Но снова решающую роль сыграл режиссер Сергей Герасимов, он не позволил Тарасовой переманить в художественный театр свою любимую ученицу: «Она нужна кинематографу». И действительно, Инна Макарова прославилась работами именно в кино, а не на сцене.

Она была женой режиссера Сергея Бондарчука, с которым познакомилась во ВГИКе. Бондарчук пришел к ним на курс после фронта. В то время в Ростове-на-Дону у него уже была семья. Но он считал себя свободным мужчиной, так как с первой женой семейная жизнь не складывалась.

С Николаем Рыбниковым в фильме "Высота", 1957 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Они поженились с Инной Макаровой на съёмках «Молодой гвардии» (Бондарчук сыграл роль коммуниста-подпольщика Валько). В этом браке родилась их единственная дочь Наталья. А потом Бондарчук уехал на съемки «Отелло» и встретил там новую любовь – актрису Ирину Скобцеву. Спустя годы Инна Макаров вспоминала в одном интервью, как это было: «Разрушилась наша жизнь, а мы любили друг друга. Бондарчук долго мучился от чувства вины передо мной и нашей дочерью Натальей».

Расставание с Бондарчуком было очень тяжёлым, после Инны Макаровой долго не выходила замуж. Но потом связала свою жизнь с академиком Михаилом Перельманом и была счастлива.

Инна Макарова в 1965 году. Фото Евгений Кассин, Валентин Мастюков/ТАСС

В кино она по-прежнему играла ярких героинь. Достаточно вспомнить ее сварщицу Катю из фильма «Высота», или взбалмошную Варвару, мечтавшую стать великой актрисой, из военной мелодрамы "Дорогой мой человек". В "Женитьбе Бальзаминова" она была богатой невестой Анфисой, в комедии «Девчата» - Надей, одной из соседок главной героини по общежитию. Последняя ее работа в кино - в фильме дочери режиссера Натальи Бондарчук «Тайна Снежной королевы», где Инна Макарова исполнила роль Феи Времени.

Инна Макарова (слева) в комедии "Девчата".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но несмотря на обширную, более 50 ролей в кино, и яркую фильмографию большинство зрителей ассоциируют имя Инны Макаровой с дерзкой, яркой, смелой и непобедимой Любой Шевцовой из «Молодой гвардии».