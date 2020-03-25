В Москве представили журнал «Арктика-2035»

Выход издания «Арктика-2035. Актуальные вопросы, проблемы, решения» будет ежеквартальным. Его авторами станут члены Экспертного совета Проектного офиса развития Арктики.

Экспертный совет — это объединение внештатных экспертов Проектного офиса развития Арктики по вопросам устойчивого развития арктических территорий.

«Мы считаем необходимым использовать экспертный потенциал тех, кто вошел в наш Экспертный совет. Это люди, которые обладают компетенциями в области устойчивого развития Арктики, но не являются нашими штатными сотрудниками. Для этого в числе других было принято решение издавать на регулярной основе сборник статей, в который войдут их работы», — говорит координатор Экспертного совета ПОРА Александр Воротников.

«Журнал станет своего рода виртуальным центром арктических компетенций, площадкой для обмена мнениями, позволит лучше доносить знания об Арктике до представителей власти, бизнеса и широкой общественности», — рассказала главный редактор журнала, координатор по СМИ Проектного офиса развития Арктики Марина Горецкая.

В первый номер вошли материалы заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики А. Крутикова, руководителя экономической секции Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Ю. Важенина, члена комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера А. Широкова и других.

Скачать журнал в формате PDF вы можете по ссылке: https://yadi.sk/d/Z_BXYeCpnf7Upg

Фото: пресс-служба ПОРА

На заседании также были определены направления, по которым создаются рабочие группы Экспертного совета ПОРА: государственная политика, нормативно-правое регулирование, стратегическое развитие АЗРФ, международное сотрудничество, национальная безопасность, инфраструктурное развитие АЗРФ, экономическое развитие АЗРФ, социальное развитие АЗРФ и цифровизация, экология АЗРФ плюс проблемы КМНС.

Экспертный совет занимается оценкой поступающих в организацию предложений на предмет научности и релевантности арктической тематике, изучением возможности внедрения инновационных методов и методик в научном, промышленном и социальном аспектах развития АЗРФ, популяризацией знаний об Арктике.

Члены совета также имеют право на приоритетное рассмотрение грантовых заявок и могут использовать площадки ПОРА в Москве, Мурманске и Санкт-Петербурге для проведения собственных мероприятий. Им также предоставляется право принимать участие в ежегодной премии за лучший вклад в развитие Арктики и во внутрироссийских тематических конференциях по квотам ПОРА. Для того чтобы вступить в Экспертный совет, необходимо заполнить заявку на сайте http://sovet.porarctic.ru/.