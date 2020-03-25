Оплата нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля 2020: дадут ли зарплату в двойном размере

Следующая неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Об этом сообщил президент Путин в обращении к россиянам, которое прозвучало в среду.

Что же это значит — сколько будут платить, нужно ли ходить на работу?

- По общему правилу нерабочий день для населения — это день отдыха, - пояснила «Комсомолке» член комитета Гомдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. - За исключением экстренных служб, органов власти и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность страны.

- Если все-таки работодатель будет привлекать сотрудников к работе, то как она будет оплачиваться?

- По трудовому законодательству работа в нерабочие дни оплачивается в двойном размере. Но надо понимать, почему президент принял такую меру — для того, чтобы предотвратить распространение вируса. И недальновидный работодатель, который будет принуждать работника выходить на предприятие, то есть находиться в непосредственной близости от других людей в транспорте, мастерской или офисе, может быть, и сохранит дневную выручку, но в перспективе может крупно прогореть, если его работники заболеют.

Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

- А если человек остался дома, он потеряет в зарплате?

- Нет. Оплата за месяц не изменится.

- А можно отказаться от работы в период с 28 марта по 5 апреля?

- Конечно! К работе в нерабочие дни сотрудника можно привлекать только с его согласия. Отказ не будет считаться нарушением трудового распорядка.

- А как будет с теми, кто перешел на удаленную работу?

- По закону и в этом случае оплата должна производиться в двойном размере.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768714" frameborder="0"></iframe> Путин: Объявляю следующую неделю нерабочей - с субботы 28 марта по 5 апреля.

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